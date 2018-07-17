Курсы по использованию технологии блокчейн планируют запустить для госслужащих Москвы 

Московский городской университет управления (МГУУ) правительства Москвы планирует запустить в новом учебном году программу обучения для столичных чиновников по использованию технологии блокчейн. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе университета.
«Мы ежегодно обновляем линейку, и 2019 г. не станет исключением. Помимо актуализации существующих программ, согласно изменениям законодательной базы, процедур и практик госорганов, мировых трендов, добавляются программы, позволяющие внедрять лучшие современные мировые практики. Так, например, программы по Agile и Kanban или использованию больших данных и технологии блокчейн», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в МГУУ перечислили курсы, ставшие самыми популярными у слушателей. «Наиболее популярные курсы: „Социальная поддержка населения города Москвы“, „Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения“, „Деловой русский язык на государственной гражданской службе“, „Работа с Microsoft Excel: уверенный пользователь“, „Эффективные коммуникации“, — сообщили в пресс-службе.