Ещё
В Оренбуржье волонтеры нашли пропавшего жителя Казахстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбуржье волонтеры нашли пропавшего жителя Казахстана 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
16 июля в Оренбурге волонтеры нашли пропавшего жителя Казахстана, сообщает поисково-спасательный отряд «Оренспас».
41-летний Иван Литвиненко был обнаружен на железнодорожном вокзале, он не мог вернуться домой, так как его обокрали. Он пропал в областном центре 25 июля, когда ехал из Стерлитамака в Актюбинскую область для отметки на пункте пропуска на границе. Вечером гражданин Казахстана позвонил родным, попросил денег и заявил, что встретил приятеля, после этого его родственники потеряли с ним связь. На объявление волонтеров о розыске откинулись оренбуржцы, которые видели пропавшего.
Добровольцы купили мужчине билет и отправили его домой.
АиФ-Оренбург: последние новости
День металлурга. «Уральский медный прокат» наградил каждого десятого Оренбурженка выиграла в лотерею квартиру стоимостью 1,7 млн В Оренбурге депутаты обсудили летнее трудоустройство молодежи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки169
Назван богатейший человек современности39
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США318
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США517
Известная модель найдена мертвой в своем доме6
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение