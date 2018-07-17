В Оренбуржье волонтеры нашли пропавшего жителя Казахстана 

16 июля в Оренбурге волонтеры нашли пропавшего жителя Казахстана, сообщает поисково-спасательный отряд «Оренспас».
41-летний Иван Литвиненко был обнаружен на железнодорожном вокзале, он не мог вернуться домой, так как его обокрали. Он пропал в областном центре 25 июля, когда ехал из Стерлитамака в Актюбинскую область для отметки на пункте пропуска на границе. Вечером гражданин Казахстана позвонил родным, попросил денег и заявил, что встретил приятеля, после этого его родственники потеряли с ним связь. На объявление волонтеров о розыске откинулись оренбуржцы, которые видели пропавшего.
Добровольцы купили мужчине билет и отправили его домой.