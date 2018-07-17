Юбилей Евгения Евтушенко отметят в нескольких библиотеках Москвы

В нескольких столичных библиотеках пройдут: поэтические чтения, музыкальные гостиные, выставки, экспозиции и кинопоказы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы

В Центральной городской деловой библиотеке пройдут основные торжества, а также встреча с его вдовой поэта Марией Евтушенко

На мероприятии гостья представит книгу «Весь Евтушенко», в которую вошли знаковые произведения и редкие стихи.