«Если от меня уйдёт — убью»: родные челябинца, заколотого шампуром, рассказали свою версию трагедии

Родные 26-летнего челябинца Евгения Соляника, которому нанесла смертельный удар шампуром его девушка, намерены обжаловать решение суда о домашнем аресте обвиняемой. Старший брат погибшего Владимир рассказал 74.ru, что она неоднократно резала и душила возлюбленного, и молодой человек уже не раз пытался с ней расстаться.

15 июля Евгений Соляник должен был уехать на Север на вахтовую работу

Евгений жил со Светланой Бояриновой больше четырёх лет. После Нового года они расстались, по словам родных, из-за патологической ревности девушки. Но раз и навсегда завершить отношения не получилось — молодые люди то съезжались снова, то расходились.

— Он хотел уйти от неё, я это знаю на сто процентов. Она ему прохода не давала, сядет и ждёт около подъезда. Ночами у друзей 150 звонков и СМС от неё: «Где Женя?», — описал Владимир . — Друзья наши общие рассказывают: как-то он одевался, а она его схватила за горло и душила так, что он даже хрипел, а Женя её тогда пальцем не ударил, её вдвоём еле оттащили. Она ему ногу порезала, бок порезала, вилку воткнула, а он никуда не обращался, всё время говорил, что ему её жалко.

— Такой он добродушный был, муху не обидит. Всегда улыбался, ни разу не видела, чтобы он с кем-то ругался, неконфликтный был, — присоединилась к разговору жена брата Илона. — А она очень назойливая. Я спрашивала его: «Жень, как ты это всё терпишь?» Он отвечал: «Не могу от неё избавиться». Она и маму его доставала. У неё патологическая ревность: «Он мне изменяет».

О событиях вечера 12 июля, произошедших на берегу озера Касарги, родные знают со слов друга, который вместе с Евгением и Светланой поехал на шашлыки. Пара опять поругалась на почве ревности, и девушка ударила возлюбленного шампуром в грудь. К врачам обратились не сразу — Светлана не захотела. Когда друг всё-таки настоял, что нужна медпомощь, они доехали до больницы в селе Долгодеревенское. Там раненого осмотрели и отпустили, молодые люди опять вернулись на берег озера. Под утро Евгению стало совсем плохо. Светлана довезла его с другом до больницы и уехала.

Евгений Соляник скончался от колото-резаной раны груди. В тот же день Бояринову задержали, она дала признательные показания. Ей предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В субботу, 14 июля, по ходатайству следователя Сосновский районный суд определил девушку под домашний арест. Спецкор 74.ru рассказал, где и в каких условиях она будет ждать приговора.

Светлана Бояринова в суде, где ей избирали меру пресечения, то и дело начинала плакать

Сегодня, 17 июля, Евгения похоронят. После этого родные намерены подать жалобу на меру пресечения, избранную судом.

— Это убийца человека! — заявил Владимир. — Она маме говорила: «Если он от меня уйдёт — я его убью», но это всё проходило мимо, думали, в шутку. Кто вообще может поверить в такое?

— Нас раздражает, что её такой невинной представляют, — поддержала мужа Илона. — Очень возмущены, что её отпустили под домашний арест. Мы из СМИ узнали о том, что был суд и её выпустили. Почему нам следователь даже не позвонил? У нас бабушка с мамой на таблетках, не дай бог с ними что-то случится. А она дома прохлаждается с кошечкой, вся такая «положительная».

Родные заверили, что будут настаивать на самом строгом наказании Бояриновой.