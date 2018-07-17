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По чапаевским местам Южного Урала
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По чапаевским местам Южного Урала 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Оригинальный исторический туристический маршрут появился в селе Кундравы Чебаркульского района Челябинской области, где похоронен ординарец героя гражданской войны Василия Чапаева Петр Исаев, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на старшего методиста по туризму и охране культурного наследия администрации Чебаркульского района Вадима Велитченко.
Уже проложена туристическая тропа к могиле хорошо известного в СССР по фильму «Чапаев» и многочисленным анекдотам Петьки. Дорога к последнему приюту Петра Исаева проходит мимо дореволюционных надгробий кундравинских казаков и старинной каменной ограды кладбища. В фильме «Чапаев» Петька погиб, спасая своего командира, а главный герой — Василий Иванович — утонул в реке Урал, сраженный пулей белогвардейца. На самом деле достоверной информации о месте гибели Чапаева нет, а его ординарец Петька не погиб, он был тяжело ранен, лечился в челябинской больнице, а потом жил в Кундравах, где и скончался в окружении родственников. Вероятно в могиле вместе с Петькой похоронена и его младшая дочь, скончавшаяся в младенчестве. Две старшие дочери Петра Исаева в 50-х годах прошлого века переехали в Златоуст. В 90-х связь с родными адъютанта Чапаева оказалась потеряна.
Сейчас в старинных Кундравах, известных больше как малая родина советского кинорежиссера Сергея Герасимова, продолжается обустройство мемориальной площадки Петра Исаева, оборудуются информационные стенды и указатели. Открытие мемориального комплекса для туристов намечено на конец августа 2018 года. Реализацию проекта «Дореволюционные надгробия села Кундравы» профинансировала администрация Чебаркульского района. По странному стечению обстоятельств, именно в  маленьких Кундравах сегодня в почти первозданном виде сохранилось наибольшее количество старинных могил.
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