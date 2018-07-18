Российская таможня заработает в соответствии с кодексом ЕАЭС

В стране усовершенствуют таможенные процедуры и сократят сроки их прохождения. Соответствующий законопроект Правительства «О таможенном регулировании» Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении 18 июля.

Документ направлен на исполнение Таможенного кодекса Евразийского экономического союза , который вступил в силу с 1 января 2018 года.

Поправки в Таможенный кодекс содержат ряд отсылочных норм на национальные законодательства стран — участников ЕАЭС. Они касаются упрощения таможенных процедур, снижения издержек при трансграничной торговле, повышения эффективности функционирования таможенных органов. Законопроект предполагает оформление товаров в электронном виде, даёт возможность отсрочки уплаты таможенных платежей на 1 месяц уже после введения товаров в экономический оборот при импорте.

Кроме того, будут сокращены сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и об их классификации, а также расширен список случаев освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, законопроект также прописывает процедуру идентификации товаров в продуктах их переработки. С 90 до 60 дней будут сокращены сроки принятия решений по классификации товаров и о происхождении товаров.

С 10 до 1 дня уменьшится срок проведения таможенного досмотра. Впервые по аналогии с налоговым законодательством установлен предельный срок проведения таможенных экспертиз — 4 месяца и таможенных проверок — до 90 дней. Предлагается также внести норму, допускающую возможность уплаты таможенных платежей третьими лицами.