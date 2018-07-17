Кандидаты на выборы ожидают регистрации. Считают деньги

На дополнительных выборах депутатов в Законодательное Собрание ЯНАО документы на регистрацию кандидат должен представить в окружные комиссии до 25 июля.

На муниципальных выборах для всех кандидатов срок до 27 июля. Об этом председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт сообщил журналистам.

Он напомнил, что избирательные комиссии должны принять решение о регистрации или об отказе в регистрации в течение десяти дней со дня приёма необходимых документов. Избирательные комиссии ЯНАО контролируют открытие специальных избирательных счетов кандидатами, а также поступление и расходование ими денежных средств избирательных фондов. Так, по дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания автономного округа открыты специальные избирательные счета всеми восемью кандидатами. На основании данных, представленных филиалами Сбербанка , по состоянию на 16 июля в избирательные фонды кандидатов поступило 204 тысячи 500 рублей, израсходовано 3178 рублей, то есть полтора процента от поступившей суммы.

Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидатов на выборах Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам составляет пять миллионов рублей, по муниципальным выборам в автономном округе в настоящий момент открыты специальные избирательные счета 18 кандидатами. В их избирательные фонды поступило 352 тысячи 64 рубля, израсходовано чуть больше одной тысячи — 0,28 процентов от поступившей суммы.

В соответствии с действующим законодательством о муниципальных выборах в ЯНАО два кандидата подали заявления в соответствующие избирательные комиссии о формировании избирательных фондов без открытия специального избирательного счета, семь кандидатов не создают фонд. Это возможно при численности населения пять тысяч избирателей.

Что касается предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатов на муниципальных выборах, оно зависит от количества зарегистрированных избирателей на территории муниципалитета и варьируется от 107 тысяч до 3 миллионов 238 тысяч рублей.