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Центробанк разъяснил порядок страхования авто с электронными ПТС
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Центробанк разъяснил порядок страхования авто с электронными ПТС 

Авторамблер 36 минут назад
Фото: Авторамблер
Регулятор уточнил правила оформления полисов ОСАГО для машин паспортами нового формата.
Представитель Центробанка рекомендовал автомобилистам при оформлении электронного паспорта транспортного средства (ПТС) одновременно получать выписку на бумажном носителе для заключения договора ОСАГО.
Согласно разъяснению регулятора, выдача такой выписки предусмотрена в решении Коллегии Евразийской экономической комиссии именно для того, чтобы у водителей не возникало проблем на этапе страхования машины. Эта мера временная и будет действовать до тех пор, пока страховщики не наладят взаимодействие с АО «Электронный паспорт». Как ранее сообщал «Авторамблер», это должно произойти уже в ближайшее время.
Еще один блок посвящен корректному заполнению заявление о заключении договора ОСАГО в связи с изменениями в порядке оформления государственной регистрации юрлиц. Федеральная налоговая служба (ФНС России) вместо свидетельства о записи в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) теперь выдает лист записи в ЕГРЮЛ. Иными словами, изменилась только форма документа, а потому в заявлении на ОСАГО можно не указывать сведения о свидетельстве при наличии листа.
Напомним, бумажные паспорта транспортных средств не прекратили выдавать c 1 июля 2018 года — переходный период на новую форму документа был продлен до 1 ноября 2019 года. Таким образом, в России, а также в других государствах Евразийского экономического союза, еще полтора года бумажные ПТС будут оформлять наряду с электронным аналогом.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
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