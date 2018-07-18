Пять раз виновен. Четыре года условно получил бывший чиновник

В особо крупном размере

Василию Кузичеву следствие инкриминировало два эпизода растраты в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство, которое позволило получить особо крупные доходы. Материалы дела в суд поступили в декабре 2016 года, а первое заседание было назначено на март 2017-го. Но, как говорится, не заладилось сразу. Кузичев не пришёл. Потом рассмотрение дела откладывалось из-за неявки свидетелей, болезни и прочих иных обстоятельств. И растянулось на полтора года. Только в июне 2018-го судья огласила приговор: признать Кузичева В. М. виновным и назначить ему наказание по первому преступлению в виде 2 лет лишения свободы, по второму — 2 года, по третьему — 3 года, по четвёртому — 1 год, по пятому — 1 год. По совокупности — 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

«КРЭК», который лопнул

Созданная в 2004 году по решению правительства края Красноярская региональная энергетическая компания должна была объединить электросетевой комплекс муниципалитетов, чтобы предотвратить процесс его приватизации частниками. Возглавлял тогда министерство промышленности и энергетики Красноярского края, а, следовательно, и был патроном новой компании Денис Пашков (позднее осуждённый за мошенничество в особо крупном размере). При таком покровителе фирме Кузичева были гарантированы любые контракты. Чтобы избежать конфликтов с антикоррупционными законами, были написаны целые государственные программы по реконструкции и обновлению электросетевого комплекса и сферы ЖКХ. Деньги на эти дела давали по принципу «сколько надо». Тем более что конкурсы проводить было не нужно. Все финансы шли единственному подрядчику — КРЭК. При этом никакими собственными производственными средствами компания не обладала, а нанимала субподрядчиков. Через несколько лет в общественное пространство начали просачиваться некоторые результаты хозяйственной деятельности организации. За три года, с 2010 по 2012 год, компания получила прибыль размером почти в 6 млрд рублей, но на развитие основной деятельности не потратила ни рубля. Зато за это же время сумела сформировать в территориях своего присутствия тариф, в 2,5 раза выше среднего по краю. Полиция вынуждена была обратиться к власти публично, пытаясь привлечь внимание к ситуации на предприятии. Так стало известно, что постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ и департамент финансов администрации Красноярска арендуют в Москве площади в особняке, принадлежащем КРЭК. После письма и. о. начальника ГУ МВД по краю Константина Юрина к Заксобранию края, в котором он раскрыл схемы выведения средств на счета физлиц, приобретение долей в уставном капитале юрлиц или компаний целиком, в том числе кипрских, депутаты потребовали проведения проверки на предприятии Счётной палатой

Полигон с сауной

Результаты проверки могли бы послужить материалом для учебника по финансовым преступлениям. Зампредседателя Счётной палаты Виктор Астраханцев доложил депутатам, что зарплата Василия Кузичева составляла порядка 1,5 млн рублей в месяц. К ней прилагалась ежегодная премия немалого размера. Компания щедро тратила деньги на спонсорскую помощь, но использование средств не контролировала. Гендиректор и его замы предпочитали вертолётные перелёты и ВИП-обслуживание в аэропортах. Наконец, по собственному желанию компания под Красноярском построила учебно-тренировочный полигон с приват-апартаментами, сауной и барбекю, больше похожий на базу отдыха. Свою информацию Астраханцев озвучил в 2014 году. К этому времени Кузичев-младший уже покинул свой пост директора компании, а Кузичев-старший ушёл из правительства на пенсию. Через год фирма сменила свою скандальную вывеску.

После вынесенного Василию Кузичеву приговора настала процессуальная пауза, в которой стороны решают, стоит ли им подавать апелляцию.