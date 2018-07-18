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Новосибирцам разрешили убить 157 медведей
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Новосибирцам разрешили убить 157 медведей 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области утвердили квоты на добычу бурого медведя и барсука.
Согласно документу, за период с 1 августа 2018 по 1 августа 2019 года охотникам на территории области разрешается застрелить 157 медведей и 1829 барсуков. Это примерно десятая часть от всего поголовья бурых мишек и барсуков в регионе, судя по подсчетам их численности специалистами управления.
Кстати, по сравнению с прошлым годом, медведей в области разрешили добыть больше — на 21 мишку. Больше всего бурых медведей на территории региона обитает в Убинском и Колыванском районах. Здесь выдано максимальное число лицензий на их добычу — 41 и 23 соответственно.
Встретить хозяина тайги можно и в Кыштовском районе. Кстати, в конце мая косолапый там напал на стадо коров. Зверь растерзал несколько буренок и поранил телят.
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