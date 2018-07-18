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Где могут пройти профессиональную переподготовку пенсионеры Приморья?
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Где могут пройти профессиональную переподготовку пенсионеры Приморья? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: Primpress
Говорят о повышении пенсионного возраста, а где найти работу пожилым людям, их ведь не везде хотят видеть сотрудниками предприятий?
О. Ануфриева, Уссурийск
50 пенсионеров Приморья смогут бесплатно пройти профподготовку или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности в этом году. Такой возможностью, предоставляемой краевым Центром занятости, воспользовались 34 человека.
— Пенсионеров направляют на обучение по востребованным специальностям: повара, медсестры, охранники, бухгалтеры, операторы ЭВМ, бульдозеристы, операторы котельной, помощники воспитателя. Работодатели берут на такие вакансии сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, — уточнила директор департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева. — Возможность переобучения приморцев, готовых трудиться после выхода на заслуженный отдых, появилась в конце 2013 г. С тех пор свидетельства об окончании курсов получили 238 пенсионеров, все трудоустроены. Перед направлением на обучение оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Этот документ является гарантией получения работы по окончанию учёбы.
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