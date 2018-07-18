Где могут пройти профессиональную переподготовку пенсионеры Приморья?

Говорят о повышении пенсионного возраста, а где найти работу пожилым людям, их ведь не везде хотят видеть сотрудниками предприятий?

50 пенсионеров Приморья смогут бесплатно пройти профподготовку или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности в этом году. Такой возможностью, предоставляемой краевым Центром занятости, воспользовались 34 человека.