Где могут пройти профессиональную переподготовку пенсионеры Приморья? 

Говорят о повышении пенсионного возраста, а где найти работу пожилым людям, их ведь не везде хотят видеть сотрудниками предприятий?
О. Ануфриева, Уссурийск
50 пенсионеров Приморья смогут бесплатно пройти профподготовку или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности в этом году. Такой возможностью, предоставляемой краевым Центром занятости, воспользовались 34 человека.
— Пенсионеров направляют на обучение по востребованным специальностям: повара, медсестры, охранники, бухгалтеры, операторы ЭВМ, бульдозеристы, операторы котельной, помощники воспитателя. Работодатели берут на такие вакансии сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, — уточнила директор департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева. — Возможность переобучения приморцев, готовых трудиться после выхода на заслуженный отдых, появилась в конце 2013 г. С тех пор свидетельства об окончании курсов получили 238 пенсионеров, все трудоустроены. Перед направлением на обучение оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Этот документ является гарантией получения работы по окончанию учёбы.