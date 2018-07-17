Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал на 4% — до 10 444 рублей

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2018 года на уровне 10 444 руб., следует из проекта приказа министерства, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 г. по сравнению с I кварталом 2018 г. увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4,0%, для пенсионеров — на 3,8%, для детей — на 4,3%», — говорится в пояснении к документу.

Минтруд поясняет, что увеличение размера прожиточного минимума обусловлено ростом стоимости продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения. При этом рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 1,1%.