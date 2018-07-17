Висело над прохожими: со стройки у автовокзала сняли угрожающий кусок стекла

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) убрали опасное стекло с фасада здания около новосибирского автовокзала на Красном проспекте — оно могло упасть на людей и машины.

По оценке заместителя начальника МАСС Константина Максимова , фрагмент стекла был больше 1,5 метра в высоту.

«Одно из стекол, стеклопакетов, треснуло. Кусок нависал, была угроза падения вниз. А там и транспорт ходит, и люди проходят. Приехали, аккуратно демонтировали этот аварийный фрагмент. Стекло убрали, угрозу устранили», — пояснил Константин Максимов.

По информации спасателей, опасность убрали вечером в понедельник в 18:24.

В руководстве автовокзала уточнили, что опасное стекло сняли не с его здания. «На строящемся объекте, который не принадлежит автовокзалу, увидели, что стекло свисает. Сообщили в ПАТП-4, это их объект, и они вызвали спасателей», — сообщил корреспонденту НГС директор автовокзала Сергей Ермаков

В мае этого года стеклянное ограждение упало в холле «Сан-Сити» — к счастью, никто не пострадал.