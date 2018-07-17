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В Кургане открытыми остаются 200 раскопок
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В Кургане открытыми остаются 200 раскопок 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Большинство раскопок принадлежит КГК — город готовят к отопительному сезону
На 12 июля не ликвидирована 201 раскопка, из них 131 ямы для работ на сетях выкопала «Курганская генерирующая компания», 23 — «Водный Союз», 11 — «СУЭНКО», 36 — другие организации. Об этом на аппаратном совещании в администрации рассказал руководитель департамента развития городского хозяйства Роман Сергеечев. По его словам, на эту дату в прошлом году не закрытыми оставались 392 раскопки.
Руководитель администрации Андрей Потапов поручил держать на контроле ситуацию со своевременным устранением раскопок и качеством выполнения земляных работ по восстановлению нарушенного благоустройства территорий.
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