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Замглавы ульяновского минздрава уволен после коррупционного скандала
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Замглавы ульяновского минздрава уволен после коррупционного скандала 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Ульяновск-город новостей
Резонансный скандал, вспыхнувший после возбуждения уголовного дела по фактам коррупции при госзакупках медикаментов для учреждений здравоохранения Ульяновской области, стал причиной увольнения замглавы регионального минздрава Андрея Алабина.
Об этом сообщил во вторник на своей странице в социальной сети пресс-секретарь губернатора области Тимофей Гончарук. Борьба с коррупцией и повышение эффективности и прозрачности госзакупок стали главными темами совещания, которое провел глава региона Сергей Морозов.
"В связи со скандалом в сфере здравоохранения первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба будет предупреждена о неполном служебном соответствии, заместитель министра здравоохранения Андрей Алабин, отвечавший за проведение закупок, будет освобожден от занимаемой должности", — указал Гончарук.
Сейчас завершается служебная проверка действий чиновников, причастных к скандалу. Также на совещании обсудили предварительные итоги декларационной кампании, во время которой были выявлены нарушения со стороны депутатов и госслужащих. Председатель правительства Александр Смекалин и руководитель администрации губернатора Анатолий Озернов, а также начальник управления по вопросам госслужбы и кадров Александр Рябоконь будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в регионе будет реформирован институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. Также планируется ужесточить контроль за доходами чиновников. Обязанности по реализации национальной политики в сфере борьбы с коррупцией возложены на заместителя губернатора Сергея Люлькова.
Планируется рассмотреть вопрос о создании управления по противодействию коррупции и собственной безопасности. Кроме того, возможно, будет создано управление, которое займется контролем прозрачности закупок.
Как уже писала «РГ», в конце июня в отношении министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, председателя социального комитета Заксобрания Игоря Тихонова и двух топ-менеджеров компании «УльяновскФармация», в том числе гендиректора Ольги Кузнецовой, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Они подозреваются в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, выделяемых на закупки медикаментов для лечебных учреждений.
В минздраве и Заксобрании области, а также в офисе «УльяновскФармации» прошли обыски. Трех подозреваемых доставили в Москву. Ольга Кузнецова взята под домашний арест, а Евгений Коган и Игорь Тихонов находятся в СИЗО. Четвертый фигурант — министр здравоохранения Рашид Абдуллов — был госпитализирован в связи с плохим самочувствием.
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