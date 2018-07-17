Замглавы ульяновского минздрава уволен после коррупционного скандала

Резонансный скандал, вспыхнувший после возбуждения уголовного дела по фактам коррупции при госзакупках медикаментов для учреждений здравоохранения Ульяновской области , стал причиной увольнения замглавы регионального минздрава Андрея Алабина.

Об этом сообщил во вторник на своей странице в социальной сети пресс-секретарь губернатора области Тимофей Гончарук. Борьба с коррупцией и повышение эффективности и прозрачности госзакупок стали главными темами совещания, которое провел глава региона Сергей Морозов

"В связи со скандалом в сфере здравоохранения первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба будет предупреждена о неполном служебном соответствии, заместитель министра здравоохранения Андрей Алабин, отвечавший за проведение закупок, будет освобожден от занимаемой должности", — указал Гончарук.

Сейчас завершается служебная проверка действий чиновников, причастных к скандалу. Также на совещании обсудили предварительные итоги декларационной кампании, во время которой были выявлены нарушения со стороны депутатов и госслужащих. Председатель правительства Александр Смекалин и руководитель администрации губернатора Анатолий Озернов, а также начальник управления по вопросам госслужбы и кадров Александр Рябоконь будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в регионе будет реформирован институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. Также планируется ужесточить контроль за доходами чиновников. Обязанности по реализации национальной политики в сфере борьбы с коррупцией возложены на заместителя губернатора Сергея Люлькова.

Планируется рассмотреть вопрос о создании управления по противодействию коррупции и собственной безопасности. Кроме того, возможно, будет создано управление, которое займется контролем прозрачности закупок.

Как уже писала «РГ», в конце июня в отношении министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, председателя социального комитета Заксобрания Игоря Тихонова и двух топ-менеджеров компании «УльяновскФармация», в том числе гендиректора Ольги Кузнецовой , было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Они подозреваются в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, выделяемых на закупки медикаментов для лечебных учреждений.