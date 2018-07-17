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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в связи с церемонией закладки фундамента Института управления им. Ньерере
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Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в связи с церемонией закладки фундамента Института управления им. Ньерере 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — В Танзании состоялась церемония закладки фундамента Института управления им. Ньерере. В связи с этим генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин направил поздравительное письмо всем участникам строительства этого вуза.
В нем китайский лидер от имени КПК и от себя лично выразил сердечные поздравления с связи с закладкой первого камня в фундамент Института управления им. Ньерере, который совместно строят Революционная партия Танзании, Африканский национальный конгресс /ЮАР/, Фронт освобождения Мозамбика, Народное движение за освобождение Анголы, Народная организация Юго-Западной Африки /Намибия/ и Африканский национальный союз Зимбабве-Патриотический фронт.
Си Цзиньпин назвал эти шесть партий важной руководящей силой национально-освободительной борьбы и экономического строительства соответствующих стран Африки, а их совместные усилия по созданию Института Ньерере — значимым шагом в деле партийного строительства и повышения управленческого потенциала, который сыграет активную роль в развитии этих государств.
Уже долгое время, по словам китайского лидера, КПК поддерживает дружественные отношения с этими партиями, что стало важным политико-руководящим фактором развития двусторонних связей с соответствующими странами. КПК хочет воспользоваться случаем, чтобы укрепить диалог с политическими партиями всех стран Африки, поучиться друг у друга, вместе продвинуть строительство китайско-африканского сообщества единой судьбы с еще более тесными связями, внести совместный активный вклад в великое дело мира и развития на планете. —0—
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