Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в связи с церемонией закладки фундамента Института управления им. Ньерере

Пекин, 17 июля / Синьхуа / — В Танзании состоялась церемония закладки фундамента Института управления им. Ньерере. В связи с этим генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин направил поздравительное письмо всем участникам строительства этого вуза.

В нем китайский лидер от имени КПК и от себя лично выразил сердечные поздравления с связи с закладкой первого камня в фундамент Института управления им. Ньерере, который совместно строят Революционная партия Танзании, Африканский национальный конгресс / ЮАР /, Фронт освобождения Мозамбика , Народное движение за освобождение Анголы , Народная организация Юго-Западной Африки / Намибия / и Африканский национальный союз Зимбабве-Патриотический фронт.

Си Цзиньпин назвал эти шесть партий важной руководящей силой национально-освободительной борьбы и экономического строительства соответствующих стран Африки, а их совместные усилия по созданию Института Ньерере — значимым шагом в деле партийного строительства и повышения управленческого потенциала, который сыграет активную роль в развитии этих государств.

Уже долгое время, по словам китайского лидера, КПК поддерживает дружественные отношения с этими партиями, что стало важным политико-руководящим фактором развития двусторонних связей с соответствующими странами. КПК хочет воспользоваться случаем, чтобы укрепить диалог с политическими партиями всех стран Африки, поучиться друг у друга, вместе продвинуть строительство китайско-африканского сообщества единой судьбы с еще более тесными связями, внести совместный активный вклад в великое дело мира и развития на планете. —0—