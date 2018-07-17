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Анонс мероприятий от 16 июля на сайте журнала RUБЕЖ
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Анонс мероприятий от 16 июля на сайте журнала RUБЕЖ 

RUБЕЖ 49 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Конференция NetApp Directions
Семинар «Общие вопросы проведения государственной экспертизы объектов тепловой генерации»
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Дата начала: 20.07.2018
Семинар «Проблемные и актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной документации объектов культурного наследия»
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Дата начала: 24.07.2018
Семинар «Проектирование, инсталляция, эксплуатация и обслуживание систем на базе оборудования ИСБ Рубеж-08 и АСБ Рубикон»
Место проведения: офис ГК СИГМА, Москва, ул. 9-мая, д.12б.
Дата начала: 24.07.2018
Дата конца: 26.07.2018
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