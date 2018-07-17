Анонс мероприятий от 16 июля на сайте журнала RUБЕЖ

Конференция NetApp Directions

Семинар «Общие вопросы проведения государственной экспертизы объектов тепловой генерации»

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Дата начала: 20.07.2018

Семинар «Проблемные и актуальные вопросы проведения государственной экспертизы проектной документации объектов культурного наследия»

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Дата начала: 24.07.2018

Семинар «Проектирование, инсталляция, эксплуатация и обслуживание систем на базе оборудования ИСБ Рубеж-08 и АСБ Рубикон»

Место проведения: офис ГК СИГМА, Москва , ул. 9-мая, д.12б.

Дата начала: 24.07.2018

Дата конца: 26.07.2018