На юге России выросло количество вакансий с дистанционной занятостью

По информации HeadHunter количество вакансий с предложением удаленной работы ежегодно увеличивается. Так, в первом полугодии 2018 года в Южном федеральном округе доля таких вакансий составила пять процентов, а ежегодный рост оценивается в 1 — 2 процента. У соискателей дистанционная занятость еще популярнее. Почти в 12 процентах резюме, размещенных в первом полугодии 2018 года, удаленный график работы отмечается как желаемый.

Чаще всего предложения дистанционной работы в ЮФО размещают ИТ-компании, образовательные учреждения и финансовый сектор. Работодатели ищут специалистов в сферах «Продажи», «Административный персонал», «ИТ, телеком», «Банки, инвестиции, лизинг». А наибольший интерес к удаленной работе проявили соискатели из таких сфер, как «ИТ, телеком», «Продажи», «Бухгалтерия, финансы, предприятия», «Административный персонал».

Кадровики считают, что пока возможность работать удаленно в России не столь развита, как за рубежом. Но все же с выходом на рынок новых поколений сотрудников наметившаяся тенденция будет только усиливаться.

— Дистанционная работа — это один из трендов рынка труда. При этом необходимо различать термины фриланс и удаленная работа. Если кратко, то на фриланс сотрудника привлекают, как правило, для реализации определенного проекта. В этом случае занятость в компании ограничивается его сроками, а специалист работает в свободном режиме. При удаленной работе сотрудник находится не в стенах офиса, но на него распространяются все корпоративные нормы. У него может быть гибкий график, но работодатель вправе установить время, в которое сотрудник обязательно должен быть на связи, — отмечает директор макрорегиона «Юг» компании HeadHunter Ирина Веретенникова.

Эксперты Союза работодателей Ростовской области также видят большие перспективы удаленной занятости. Особенно если на дистанционщиков будут распространяться те же нормы трудового права, что и на сотрудников, привязанных к рабочему месту.

— В Ростовской области многие уже так работают. Правда, сказать, сколько именно, затруднительно, потому что такого мониторинга мы не проводили. Но я недавно участвовал в круглом столе на эту тему, который организовал Южный федеральный университет в Таганроге . Так вот, многие айтишники признавались, что, проживая на Дону , они работают не только в России, но и по всему миру. Это выгодно и самому специалисту, который комфортно трудится дома, не отрываясь от семьи, и работодателю, которому не нужно открывать в другом регионе филиал или рабочие места, обеспечивать сотрудников техникой, транспортом, мебелью и платить ему командировочные. В век высоких технологий пропадает обязательная привязка сотрудника к рабочему месту. Уже развито дистанционное обучение, появилась даже дистанционная медицина, и неудивительно, что работа в других сферах тоже становится удаленной. В России, кстати, предусмотрены договоры работодателя с сотрудником, работающим удалено, — говорит вице-президент — исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов

Однако ростовские работодатели отмечают, что для продуктивной дистанционной работы нужно обладать определенными качествами. Кто-то, может, и любит трудиться самостоятельно, а кому-то для этого необходимы команда, дух соревнования, грамотно мотивирующий и ставящий задачи руководитель или просто деловая обстановка. Многое зависит от профессии. Если тот же айтишник, журналист или специалист по продвижению может достаточно легко найти удаленную работу, то, например, оператору станка с ЧПУ это сделать сложно.

В башне из слоновой кости

Корреспондент «РГ» несколько лет трудился в удаленном режиме. При этом мне поочередно довелось испытать на себе и собкоровскую «удаленку» крупного федерального издания, и типичный свободный фриланс. В первом случае, являясь штатным сотрудником редакции московского еженедельника, я трудился в Ростове. Отпуск и выходные были, как и положено, но рабочее место находилось в квартире, а «длинный поводок» предполагал определенную независимость от работодателя, а значит, возможность выстраивать график работы и выезды на встречи по собственному усмотрению. Главное, в оговоренное время находиться на связи, чтобы обсудить темы публикаций, и вовремя отправлять подготовленные материалы.

Во втором случае фриланс был в чем-то сродни предпринимательской деятельности. Ведь и то и другое — независимая работа на себя. Разве что налоги за фрилансера платит компания, которая заключает с ним договор. В качестве писателя-фантаста я писал книги и продавал свои тексты издательствам. К счастью, покупали. Более того, в определенный период времени такая деятельность приносила доход, сопоставимый с журналистикой, а возможно, и больше. Но для этого нужно было пахать практически весь световой день.

Охота пуще неволи — это как раз про фриланс. Иначе в этой сфере не выжить. Сверхурочные и переработка, причем по собственному желанию, здесь в порядке вещей. А начинающим фрилансерам и вовсе лучше забыть об отдыхе. Конечно, это оправданно лишь в том случае, если дело, которым занимается независимый удаленщик, приносит ему удовлетворение.

Самые приятные воспоминания о дистанционной работе были связаны с утренним пробуждением и наблюдением в окно за остановкой возле дома. Пока в час пик люди штурмом брали автобусы и маршрутки, чтобы вовремя попасть на работу, я мог спокойно позавтракать и выйти на пробежку. Но неприятности начинались, если, например, неожиданно ломался компьютер, в доме отключали свет или сосед за стенкой брался за перфоратор.

Кроме того, психологически сильно давило сознание того, что, если работа не будет сделана вовремя, возникнут настоящие проблемы, прежде всего финансовые. Ведь соблазнов отложить работу на потом у удаленщика гораздо больше, а значит, в этом случае требуется особенная самодисциплина и умение трудиться через не могу в любое время суток или по собственноручно разработанному графику.

Кроме того, на дистанционной работе чувствуется недостаток офисной атмосферы и общения с коллегами. В какой-то момент возникает ощущение пребывания в некоей башни из слоновой кости, отрезанной от мира. А попытки восполнить дефицит профессионального общения разговорами с близкими, культпоходами, занятиями спортом и хобби помогают не всегда.