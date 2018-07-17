565 омичей лишились горячей воды 

Компания «Омск РТС» отключила должников от горячего водоснабжения. На предприятии сегодня, 17 июля, рассказали о взыскании задолженности с омичей. За первое полугодие 2018 года должники заплатили за горячую воду и отопление 669 млн руб.
— О долге предупреждают в квитанциях, оповещают должников через смс, ведут автоматический и «живой» обзвон, доставляют уведомления и предупреждения. Чаще всего причиной задолженности за тепло становится обыкновенная забывчивость — 30% абонентов оплачивают свои счета после первого предупреждения, — пояснили в АО «Омск РТС».
Если должники не реагируют, компания отключает горячее водоснабжение и взыскивает долг через суд. За шесть месяцев подано более 6 тыс. исков, суммарный долг неплательщиков составил 366 млн руб. Горячее водоснабжение до погашения задолженности было ограничено 565 потребителям.
— Досадно, что часто задолженность накапливают не абоненты, у которых возникли временные финансовые затруднения, а потребители, которые просто забывают или не считают нужным рассчитываться в срок за предоставленные им ресурсы. Несвоевременная оплата напрямую влияет на подготовку тепловых сетей к отопительному сезону, — пояснил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.