565 омичей лишились горячей воды

Компания «Омск РТС» отключила должников от горячего водоснабжения. На предприятии сегодня, 17 июля, рассказали о взыскании задолженности с омичей. За первое полугодие 2018 года должники заплатили за горячую воду и отопление 669 млн руб.

— О долге предупреждают в квитанциях, оповещают должников через смс, ведут автоматический и «живой» обзвон, доставляют уведомления и предупреждения. Чаще всего причиной задолженности за тепло становится обыкновенная забывчивость — 30% абонентов оплачивают свои счета после первого предупреждения, — пояснили в АО «Омск РТС».

Если должники не реагируют, компания отключает горячее водоснабжение и взыскивает долг через суд. За шесть месяцев подано более 6 тыс. исков, суммарный долг неплательщиков составил 366 млн руб. Горячее водоснабжение до погашения задолженности было ограничено 565 потребителям.