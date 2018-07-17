High five, por favor, arigato: волонтеры ЧМ-2018 — о своей работе и гостях столицы

Завершился чемпионат мира по футболу — 2018, собравший в Москве и других городах России болельщиков со всего мира. С mos.ru своими впечатлениями о Москве во время чемпионата и об иностранных гостях поделились те, кто помогал им не заблудиться на улицах столицы и найти самые красивые места города, — московские волонтеры.

«Это опыт, которым можно гордиться всю жизнь»

Ирина Маркина, тимлидер направления «Транспорт», студентка МГПУ

Я работала тимлидером волонтеров на Ленинградском вокзале. У меня была команда волонтеров, с которыми мы встречались перед сменой, чтобы провести инструктаж и все обсудить. Смена длится пять часов, и после нее мы проводили дебрифинг — спрашивали волонтеров о том, как все прошло, и делились эмоциями.

Мы помогали всем: неважно, едет ли человек на матч или, например, в гости. Мы первые люди, которых видели болельщики, когда приезжали в Москву на поезде. И мы их встречали, помогали найти дорогу в метро, разобраться, как доехать до гостиниц, стадионов и достопримечательностей, где купить билеты и так далее.

Мы старались уделить максимальное количество времени каждому человеку, который подходит и обращается за помощью — мы всегда открыты.

Я знаю английский язык (я будущий учитель английского), испанский, чуть-чуть арабский и немецкий. Во время ЧМ-2018 в основном пригодились английский и испанский. Испанский даже удалось за это время усовершенствовать: до чемпионата у меня был уровень pre-intermediate, а сейчас почти advanced. Болельщики из Латинской Америки чаще всего или очень плохо говорят по-английски, или вообще не говорят, поэтому попадаешь в испаноговорящую среду и совершенствуешь язык.

У нас на вокзале были книжки отзывов, в которых любой человек мог на любом языке написать о своих впечатлениях о волонтерах, о чемпионате мира по футболу. И в них огромное количество отзывов! И если верить этим отзывам, все просто в восторге: от проведения чемпионата, от того, как все организовано, от работы волонтеров. У нас огромное количество позитивных откликов.

На самом деле это что-то нереальное. Это опыт, которым можно гордиться всю свою жизнь. Благодаря тому, что чемпионат мира по футболу провели на таком уровне, у миллионов людей осталось замечательное впечатление о России.

Те, кто изначально боялся приезжать к нам на чемпионат, после завершения группового этапа, посмотрев отзывы о том, что на самом деле здесь все хорошо, приехали и взяли билеты на четвертьфинал, на полуфинал. И в итоге им самим очень понравилось.

«Слышать слова благодарности за работу волонтером — это здорово»

Анастасия Жилина, тимлидер направления «Последняя миля» и волонтер медицинского обеспечения, студентка Первого МГМУ имени И. М. Сеченова

Мы провожали болельщиков от станций метро и МЦК, от всех расположенных рядом со стадионами территорий, до входа (работали и на «Спартаке» , и в «Лужниках»).

Наша основная задача — помогать людям в сложных ситуациях: допустим, если им стало плохо, мы помогали дойти до пеших медицинских бригад или вызвать карету скорой помощи.

Еще мы направляли людей, чтобы они пошли именно в те входные группы, которые написаны на их билетах, чтобы они не потерялись, смогли убрать вещи в ту камеру хранения, которая для них будет удобнее, получить Fan ID не на другом конце стадиона, а там, где они на него заходят. И создать атмосферу праздника — дать пятюню болельщикам, в конце концов!

У нас есть такая фишка — «дай пятеру волонтеру»: у нас есть специальные ладошки, на которых написано: High five. Мы подходили к болельщикам, подставляли им эти ладошки, они нам били пятерочку, и это поднимало им настроение.

Чемпионат мира по футболу — это событие, которое захватило всю Россию и которое, будучи волонтером уже три года, я просто не могла пропустить. Оказаться в центре событий, быть причастной к этому, помогать нашим дорогим гостям сориентироваться в городе, показать, насколько мы все классные, дружелюбные, что мы открытые люди, для меня было очень важно.

Я знаю английский и японский языки. Как ни странно, японский пригодился. В Москве не так много людей, с которыми я могла бы пообщаться на японском — к сожалению, они у нас все на Дальнем Востоке. Поэтому, когда сюда приехала сборная Японии , я с удовольствием разговаривала с ее болельщиками именно на японском языке. Они очень удивлялись! И были рады, что в России есть люди, которые учат их язык.

От иностранных гостей волонтеры в полном восторге. Смотреть на этих людей и общаться с ними — одно удовольствие: они веселые, контактные, готовы общаться на любую тему в любой ситуации.

Правда, на первых матчах они не совсем понимали, что к нам можно и нужно подходить, но со временем стали обращаться чаще.

А гости столицы в свою очередь в восторге от Москвы. Да и от России в целом. Чемпионату мира по футболу удалось разрушить все стереотипы о нашей стране. Они приезжают и говорят: «Мы думали, у вас по-другому, мы не ожидали такое увидеть». И они очень благодарны волонтерам. Очень часто мы слышим в свой адрес, особенно перед матчами и после них: «Спасибо вам большое за то, что вы делаете». На самом деле это очень важно — слышать, что работа, которую ты делаешь от всего сердца, ценится. Это здорово.

Во время чемпионата у меня была возможность работать тимлидером волонтеров не один день, как на многих других мероприятиях, а целый месяц, и это просто отличная возможность совершенствовать управленческие навыки. Учишься понимать, как распределять свое время и время ребят, как общаться с волонтерами, которых я курирую. Еще это потрясающая языковая практика. И конечно, новые знакомства и новые друзья, которых обретаешь не только среди волонтеров, но и среди болельщиков из других стран.

«Иностранные болельщики рассказывали, что хотят приехать в Москву еще раз»

Галина Цыплакова, волонтер направления «Туристические маршруты», студентка МГЛУ

Волонтером по направлению «Туристические маршруты» я работала на ВДНХ. Там у нас был стенд, к которому могли подойти и иностранные туристы, и болельщики из России, из разных городов. Мы с ребятами рассказывали им про ВДНХ и самые интересные места выставки, в целом про Москву, подсказывали лучшие варианты туристических маршрутов.

Мы объясняли иностранцам, что представляет собой ВДНХ, рассказывали о ее истории и современных популярных объектах: «Москвариуме», павильоне «Россия — моя история», павильоне иллюзий и о многом другом.

Еще подсказывали, где можно взять напрокат велосипед и покататься — многие туристы пользовались прокатом велосипедов и самокатов.

У меня в активе французский, английский и арабский языки (последний я начала учить недавно). И мне уже в первую смену удалось поговорить на всех трех языках: к нашей стойке подходили и те, кто говорил на английском, и французы, и туристы из Алжира , которым мне даже удалось что-то рассказать на арабском.

Иностранцы показались мне очень дружелюбными. Некоторые их них рассказывали о своих впечатлениях о русских людях, о Москве — что им здесь очень понравилось, что они с удовольствием приедут сюда еще раз. Некоторые говорили, что останутся в Москве на некоторое время и после Чемпионата мира.

Многие делились тем, что перед визитом в Москву у них было представление, что русские — холодные люди, которые не помогут, в случае чего пройдут мимо, и так далее. А оказалось, что все здесь такие добрые, улыбчивые, готовые прийти на помощь, что-то подсказать.

То есть им здесь очень понравилось. И они благодарили нас, пытались даже сказать какие-то добрые слова по-русски. Было очень приятно с ними поработать.

В ходе обучения и работы волонтером я узнала о многих туристических местах, которые есть в Москве, получила полезную информацию, которая, думаю, и дальше пригодится мне в жизни, познакомилась с огромным количеством людей. Это очень, очень полезный опыт.

«Работа на чемпионате мира позволила попрактиковаться в английском, узнать многое о других культурах и лучше узнать Москву»

Ирина Кошурникова, волонтер направления «Информационные центры», студентка РЭУ имени Г. В. Плеханова

Я дежурила возле метро «Октябрьская». Мы помогали туристам-иностранцам: ориентировали их, как пройти к тому или иному месту, предоставляли информацию о том, где находятся Fan ID-центры, билетные центры. И в принципе, отвечали на любые вопросы, которые возникают у москвичей и гостей столицы. Смены мы выбираем сами — есть утренние, дневные и вечерние. Одна смена длится четыре часа.

Самые популярные места, о которых туристы спрашивают здесь, рядом с метро «Октябрьская», — билетный и Fan ID-центры, испанское посольство, французское посольство, Парк Горького, «Музеон» и Третьяковская галерея.

Иностранцы произвели на меня очень благоприятное впечатление. Они очень дружелюбные и вежливые. Многие, наверное, ожидали, что приедут какие-то серьезные фанаты, которые будут вести себя как футбольные хулиганы по отношению к болельщикам других сборных, но на самом деле все оказалось совершенно не так. Не было никаких конфликтов. Все они очень приветливые, всегда желают хорошего дня, говорят «спасибо» и «пожалуйста». И это было очень-очень приятно.

Иностранные болельщики говорят нам, что находиться в Москве и в других городах России во время чемпионата мира по футболу очень приятно, что наша страна более чем оправдывает их ожидания. Они, по собственному признанию, получили гораздо больше хорошей энергетики, чем планировали. Еще они очень много восхищаются нашими людьми, местами, красотой, человеческим отношением. Все это им очень нравится.

Я думаю, что для меня это просто колоссальный опыт. В первую очередь, конечно, практика английского языка. При этом мы узнаем многое о людях из других стран, об их культуре, их взглядах.

И сами узнаем Москву: те места города, о которых я раньше понятия не имела, теперь я изучила в деталях. Знаний у меня в голове сейчас гораздо больше, чем было до Чемпионата мира.

Мы, волонтеры, очень рады, что стали частью чемпионата и хоть как-то помогли составить положительное впечатление о нашем народе, о нашей стране и нашей столице.

Как стать волонтером в Москве