Врио главы Якутии предложил заменить устаревшие Ан-24 на иностранные самолеты

"С 2021-2022 года начнется процесс замены Ан-24, и тогда встанет вопрос, а на чем мы будем летать на Север? Альтернативой могут быть только самолеты иностранного производства. Это серьезнейший вопрос, и он требует скорейшего решения", — сказал Николаев в интервью ТАСС.

При этом, по мнению Николаева, предлагаемое в качестве альтернативы Ан-24 воздушное судно Ил-114 не совсем подходит для условий региона. «Во-первых, оно рассчитано на 68 человек, и это достаточно много для внутрирегиональных перевозок, особенно для таких регионов как Дальний Восток. Во-вторых, у предлагаемого судна высокие требования к состоянию взлетно-посадочной полосы, то есть обязательно потребуется очень серьезная реконструкция аэропортов, чтобы эти самолеты вообще могли взлетать», — пояснил собеседник агентства.

Средний возраст эксплуатируемого воздушного парка в регионе составляет 37 лет у Ан-24, 32 года у вертолетов Ми-8 и больше 30 лет у Ан-2. В 2018 году власти региона подписали соглашение о поставке в Якутию 200 самолетов ТВС-2ДТС до 2025 года, что позволит обновить парк региональной авиатехники. Производителем нового типа самолетов является корпорация «Вертолеты России».

Ранее Ассоциация малой авиации Якутии выступала с предложениями по закупке американских самолетов Cessna для поддержки малой авиации в регионе. Как считают в ассоциации, приобретение самолетов такого типа позволит снизить стоимость авиабилетов на внутрирайонные перевозки в два раза.