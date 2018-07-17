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Врио главы Якутии предложил заменить устаревшие Ан-24 на иностранные самолеты
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Врио главы Якутии предложил заменить устаревшие Ан-24 на иностранные самолеты 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Врио главы Якутии Айсен Николаев предложил заменить устаревшие Ан-24 на внутрирегиональных маршрутах самолетами иностранного производства.
"С 2021-2022 года начнется процесс замены Ан-24, и тогда встанет вопрос, а на чем мы будем летать на Север? Альтернативой могут быть только самолеты иностранного производства. Это серьезнейший вопрос, и он требует скорейшего решения", — сказал Николаев в интервью ТАСС.
При этом, по мнению Николаева, предлагаемое в качестве альтернативы Ан-24 воздушное судно Ил-114 не совсем подходит для условий региона. «Во-первых, оно рассчитано на 68 человек, и это достаточно много для внутрирегиональных перевозок, особенно для таких регионов как Дальний Восток. Во-вторых, у предлагаемого судна высокие требования к состоянию взлетно-посадочной полосы, то есть обязательно потребуется очень серьезная реконструкция аэропортов, чтобы эти самолеты вообще могли взлетать», — пояснил собеседник агентства.
Средний возраст эксплуатируемого воздушного парка в регионе составляет 37 лет у Ан-24, 32 года у вертолетов Ми-8 и больше 30 лет у Ан-2. В 2018 году власти региона подписали соглашение о поставке в Якутию 200 самолетов ТВС-2ДТС до 2025 года, что позволит обновить парк региональной авиатехники. Производителем нового типа самолетов является корпорация «Вертолеты России».
Ранее Ассоциация малой авиации Якутии выступала с предложениями по закупке американских самолетов Cessna для поддержки малой авиации в регионе. Как считают в ассоциации, приобретение самолетов такого типа позволит снизить стоимость авиабилетов на внутрирайонные перевозки в два раза.
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