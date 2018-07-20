Пассажирский самолет с разбитым фюзеляжем совершил полет в Якутии

На борту воздушного судна Ан-24 находилось более 30 пассажиров и несколько членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

В аэропорту Якутска приземлился самолет с поврежденным носом. Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», совершая перелет из поселка Оленек в Якутск, попал в зону турбулентности и неблагоприятных метеоусловий.

В результате часть фюзеляжа в носовой части лайнера оказалась разрушена. Несмотря на это самолет благополучно продолжил полет. Члены экипажа ничего не заметили и совершили посадку в аэропорту назначения, согласно расписанию.

Техники обслуживающие борт обнаружили трещины и вмятины только на земле.