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Пассажирский самолет с разбитым фюзеляжем совершил полет в Якутии
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Пассажирский самолет с разбитым фюзеляжем совершил полет в Якутии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На борту воздушного судна Ан-24 находилось более 30 пассажиров и несколько членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.
В аэропорту Якутска приземлился самолет с поврежденным носом. Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», совершая перелет из поселка Оленек в Якутск, попал в зону турбулентности и неблагоприятных метеоусловий.
В результате часть фюзеляжа в носовой части лайнера оказалась разрушена. Несмотря на это самолет благополучно продолжил полет. Члены экипажа ничего не заметили и совершили посадку в аэропорту назначения, согласно расписанию.
Техники обслуживающие борт обнаружили трещины и вмятины только на земле.
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