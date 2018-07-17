Наследственное право снова изменится

Россиянам дадут возможность создавать личные фонды по управлению собственностью. По решению учредителя, такие организации после его смерти могут стать наследственными фондами, но права их выгодоприобретателей будут ограничены.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Государственная Дума рассмотрит в первом чтении 17 июля.

Документ определяет понятие «личный фонд», куда может быть включено имущество гражданина, бизнес и прочие активы. Структуры, преследующие благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные цели, личными фондами не признаются и получают наименование «общественно полезные фонды».

Учредитель личного фонда является центральной фигурой при создании и деятельности такого юридического лица и не может иметь соучредителей. Он передаёт организации своё имущество, принимает все решения о способах распоряжения им, утверждает и меняет устав фонда, структуру и персональный состав его управленческих органов или исполняет их функции единолично.

Решение о ликвидации личного фонда также принимает его учредитель, определяющий и правила распределения имущества, оставшегося после упразднения.

Законопроект не исключает, что личный фонд продолжит свою деятельность и после смерти основателя, если на то была его прижизненная и документально подтверждённая воля. В частности, фонд может стать наследственным и управлять собственностью только для её дальнейшей передачи заранее указанным выгодоприобретателям.

При этом права гражданина-выгодоприобретателя личного фонда не переходят по наследству. Права выгодоприобретателя-юридического лица прекращаются в случае его реорганизации, если иное не предусмотрено уставом фонда.

Новеллы разработаны с учётом зарубежного опыта регулирования организационных форм, охватываемых общим термином Stiftung — частный фонд.

В отличие от англо-американских методов управления имуществом у нас личный фонд будет виден кредиторам учредителя и органам госвласти. Причём последним также станут известны имена выгодоприобретателей организации и совершённые в их пользу выплаты.