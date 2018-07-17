Готовь сани летом: пора готовиться к новогоднему корпоративу

В нашу жизнь уже давно и очень плотно вошло понятие «корпоратив». Компании, которые действительно озабочены формированием своего HR-бренда проводят их на регулярной основе в течении всего года.

Однако, по-прежнему самым глобальным событием для всех компаний становится одно, в лучшем случае два, корпоративных мероприятия: д ень рождения компании, если такая традиция имеет место быть, и Новый Год. О глобальной роли корпоративов рассказывает Егор Доброгорский, генеральный директор агентства «Communicator Creative Events».

Именно в преддверии новогодних каникул в компаниях принято устраивать самый масштабный праздник, на котором собираются все топы и сотрудники. Если мы говорим о крупных корпорациях, то на этот праздник съезжаются представители всех регионов для того, чтобы подвести итоги, наладить контакты и вместе, в неформальной обстановке, отметить свои успехи за прошедший год.

К сожалению, в нашей стране, некоторые руководители по-прежнему уверены, что корпоратив — это пустая трата времени и денег. Успешные компании уже давно поняли, что это мощный HR-инструмент.

Ни для кого не секрет, что декабрь — время закрытия задач бизнеса по текущему году и стратегическое планирование будущего. Это один из самых напряженных периодов, когда каждый обязан показать максимальный результат и составить план на будущий год. В этот момент, как никогда важно, чтобы внутренняя система мотивации была выстроена таким образом, чтобы каждый сотрудник был действительно заинтересован в общей идее — результате. Одним из мощнейших инструментов для поддержания корпоративного духа является проведение корпоративных мероприятий.

Конечно нельзя сказать, что за лояльность и повышение мотивации персонала отвечает исключительно новогодний корпоратив. Для получения максимального результата проводится целый комплекс мероприятий в течение года (день рождения компании, летний тимбилдинг, туристические поездки, 8 марта и проч.). Однако, Новый год — это знаковая дата, некая точка отсчета. Это отличный шанс познакомится тем, кто работает на разных уровнях, в разных подразделениях и выстроить правильную систему коммуникаций внутри компании.

Для того, чтобы главное событие года не стало выброшенными на ветер деньгами, вы должны заранее и четко понимать, что это не просто повод собраться вместе и отдохнуть, а мощный стратегический инструмент управления, который, при грамотном использовании, даст положительный результат. Чаще всего основными целями мероприятия становятся:

повышение лояльности сотрудников компании;

снижение текучести кадров;

мотивация на результат;

трансляция миссии и ценностей компании;

улучшение микроклимата в коллективе;

управление изменениями внутри компании;

развитие горизонтальных связей;

подведение итогов;

планирование.

Исходя из целей и внутренней HR-политики компании определяется формат мероприятия. Поэтому перед тем как приступить к организации, вы должны поставить и утвердить основные цели мероприятия. И как только они будут определены — немедленно приступайте к организации или выбору подрядчика.

Во-первых, в отличие от большинства других событий, Новый год отмечают 90% компаний, разница только в масштабе.

Как правило в середине октября все хорошие агентства, подрядчики, уже заняты.

Во-вторых, даже если вы планируете самостоятельную организацию праздника, осенью выбор локаций для его проведения, опять же будет крайне ограничен.

Ну а в-третьих, заблаговременный выбор подрядчика даст вам дополнительное время на утверждение концепции с уклоном на ваши бизнес-задачи, экономию бюджета, внесение неких изменений в организационные моменты внутри компании.

Особенно это касается крупных корпораций, которые планируют масштабный праздник для своих сотрудников.

В первую очередь, мы советуем отталкиваться от предпочтений сотрудников, для которых вы и устраиваете данное торжество. Конечно, полностью угодить всем и каждому удается далеко не всегда, а вот учесть интересы большинства — более чем возможно. Для этого вам необходимо правильно составить бриф и ответить на несколько основных вопросов. Не стоит полагаться исключительно на собственное знание компании и своих коллег.

Я советую провести дополнительный опрос сотрудников на тему их представлений и ожиданий от предстоящего мероприятия. Помимо картины ожиданий, вы повысите лояльность к событию, подчеркнете важность мнения каждого сотрудника, усилите интерес, укрепите внутренние коммуникации и заранее сформируете позитивный настрой к будущему событию.

Как мы уже сказали ранее, для того, чтобы мероприятие оправдало ваши ожидания, вам необходимо правильно сформулировать цели и ответить на несколько вопросов, о которых очень часто забывают HR-специалисты при постановке задач для агентства. Мы приведем несколько наиболее важных опорных точек, от которых будет зависеть дальнейшая концепция вашего мероприятия:

Цель мероприятия;

Задачи;

Описание аудитории (гендерные признаки, возрастные, должностные);

География и время проведения мероприятия;

Основные пожелания к концепции;

Показатели, по которым будет оцениваться эффективность мероприятия.

У каждого агентства существует собственный бриф, который вам предложат заполнить перед разработкой концепций. Однако, если вы заранее сформулируете для себя ответы на вышеприведенные вопросы — это значительно ускорит результат вашей совместной работы. Далее вам предстоит выбор подрядчика, который возьмется за полную организацию и проведение вашего корпоратива.

Конечно, сколько компаний — столько мнений. Но если вы планируете организацию новогодних праздников внутри компании, то постарайтесь сделать так, чтобы каждый присутствующий на вашем мероприятии ощутил свою ценность для компании, сумел почувствовать себя частью большой и сплоченной команды и ушел на каникулы с огромным зарядом положительных эмоций. Ведь продуктивный сотрудник — счастливый сотрудник.

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