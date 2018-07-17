АО «СУЭК» построит очистные сооружения на шахте имени С. М. Кирова

Кирова.

Аналогичные сооружения уже успешно очищают воду шахт имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком и шахт имени В. Д. Ялевского, «Талдинская-Западная 1» в Прокопьевском районе. Установленное на них инновационное оборудование немецкой фирмы ЭНВИРОХЕМИ Гмбх позволяет более половины очищенной воды использовать для технологических нужд предприятий. А оставшаяся часть воды, сбрасываемая в природные водоемы, соответствует всем санитарным нормам.

Новые очистные сооружения на шахте имени С. М. Кирова будут представлять два блока по восемь контейнеров каждый с суммарной производительностью 800 кубометров в час. Стоимость реализуемого инвестиционного проекта составляет более 850 миллионов рублей. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на второе полугодие 2019 года.

Для знакомства горожан с проектом строительства в администрации города Ленинска-Кузнецкого состоялась встреча представителей шахты имени С. М. Кирова с лидерами общественных и профсоюзных организаций, председателями уличкомов. Директор шахты Александр Понизов подробно рассказал о проекте и в целом о перспективах развития предприятия. В ходе встречи были также затронуты вопросы переселения жителей домов, попавших в зоны воздействия старых горных выработок и санитарно-защитные зоны. В результате было принято решение о поддержке строительства модульных очистных сооружений на шахте имени С. М. Кирова.

С начала лета компания» СУЭК-Кузбасс» организовала для ряда сельских поселений ознакомительные экологические поездки на угледобывающие предприятия. Так, жители Прокопьевского района побывали на очистных сооружениях шахты имени В. Д. Ялевского, а жители села Красноярка Ленинск-Кузнецкого района — на очистных сооружениях шахты имени А. Д. Рубана. Селяне отмечают, что такое сотрудничество в сфере экологии помогает лучше понять уровень современных технологий в угледобыче и вместе позитивно решать имеющиеся вопросы.

Отметим, что на протяжении многих лет в АО «СУЭК-Кузбасс» реализуется комплексная природоохранная программа. С 2011 по 2017 годы на эти цели было направлено 4 млрд рублей. Планируется, что в ближайшие пять лет инвестиции в экологию составят еще 5 млрд рублей.