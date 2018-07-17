В Новосибирске загорелся дом, пожарные спасли 13 человек

В столице Сибири в жилом десятиэтажном доме в Кировском районе произошло возгорание. В результате пожара спасатели эвакуировали 13 человек. Одного человека пришлось госпитализировать. Об этом сообщает управление МЧС по Новосибирской области.

Жилой дом загорелся в Кировском районе Левобережья Новосибирска . Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание. Также на месте нуждались в эвакуации 13 человек.

Всего за минувшие выходные пожарные ликвидировали 26 возгораний, и это на десять случаев больше, чем в тот же период времени в прошлом году.