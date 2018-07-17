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В Новосибирске загорелся дом, пожарные спасли 13 человек
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В Новосибирске загорелся дом, пожарные спасли 13 человек 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири в жилом десятиэтажном доме в Кировском районе произошло возгорание. В результате пожара спасатели эвакуировали 13 человек. Одного человека пришлось госпитализировать. Об этом сообщает управление МЧС по Новосибирской области.
Жилой дом загорелся в Кировском районе Левобережья Новосибирска. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание. Также на месте нуждались в эвакуации 13 человек.
Всего за минувшие выходные пожарные ликвидировали 26 возгораний, и это на десять случаев больше, чем в тот же период времени в прошлом году.
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