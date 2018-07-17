Инновации в компании: 4 способа показать сотрудникам, что IT-технологии — это хорошо

IT-технологии активно развиваются и оказывают влияние на бизнес почти во всех аспектах деятельности. HR-не исключение. Все больше и больше инноваций внедряется в сфере управления персоналом. Однако сами сотрудники не всегда позитивно относятся к этому. Как сделать так, чтобы они воспринимали технологи и как эффективный инструмент, а не как врага?

Учитывайте пожелания сотрудников

По данным опроса, который проводила компания Sopra HR Software среди европейских работников, 44% недовольны внедряемыми инновациями. Это связано прежде всего с тем, что руководство, осваивая IT-технологии, думает о достижении определенных бизнес-целей, а не о том, как этот процесс воспримут сотрудники.

Решение: покажите сотрудникам, что при работе с новыми технологиями их мнение важно для вас и вы заботитесь о них. Например, система бережливого планирования графиков персонала Verme не только позволяет оптимизировать расходы на ФОТ в ритейле за счет выведения нужного количества работников под определенный клиентопоток, но и учитывает при этом пожелания сотрудников при составлении расписания. По статистике, благодаря этому вовлеченность людей возрастает на 3-4%, что положительно сказывается на уровне клиентского сервиса.

Подавайте пример

Большинство сотрудников предпочитает работать с чем-то привычным и знакомым. IT-инновации же страшат многих именно за счет своей неизвестности.

Решение: будьте честны с сотрудниками и покажите, как работает то или иное нововведение. Поведение лидеров компании влияет на то, как сотрудники примут инновации. Поэтому так важно завоевать сердца и разум сотрудников, «заразить» их новой идеей. По данным исследования McKinsey, распространению инноваций способствуют, в основном, две причины: сильные лидеры, которые поощряют новые технологии в компании, и топ-менеджеры, которые активно развивают и внедряют инновации в компании. Многие из участников исследования отмечали, что, по их мнению, внедрение IT-технологий тормозится именно потому, что руководство не оказывает никакой поддержки персоналу, просто ставя людей перед фактом реализации нововведения.

Мотивируйте

Некоторые сотрудники не видят бизнес-целей и не понимают, зачем внедрять инновации, ведь работа идет.

Решение: внедрите предпринимательскую систему мотивации, сопряженную с использованием новых технологий. Например, представители сети умных автосервисов Wilgood столкнулись с проблемой простоев и недобросовестной работы. Они разработали IT-систему Wilgood IS и зашили в нее алгоритмы работы каждого сотрудника. Теперь они должны были отмечать в системе каждое действие и при этом укладываться в определенный временной норматив. За выполнение работы в срок, они получали бонусные баллы, которые конвертировались в премию. В результате отсеялись недобросовестные работники, а зарплаты самых усердных значительно выросли, как и качество клиентского сервиса.

Поощряйте инновационное мышление

Цель внедрения инноваций в бизнесе — достижение лучшей эффективности. Однако это не значит, что инновации и технологии должны спускаться исключительно сверху. Ведь многие аспекты работы, сложности и трудности больше видны работникам на местах.

Решение: поощряйте и развивайте инновационное мышление своих сотрудников. Есть множество способов это сделать — от еженедельных мозговых штурмов до внедрения соревновательных элементов. Практика показывает, что материальная мотивация сильна и здесь — например, руководство американской компании Stand Out Authority делает исследование по каждой предлагаемой своими сотрудниками идее, даже если на первый взгляд она кажется сумасшедшей. Если результаты исследования говорят, что у идеи есть потенциал, сотруднику предлагается часть акций. Это отличный способ улучшить эффективность работы компании, а также поощрить своих сотрудников думать креативно.

Внедрение новых технологий — важная часть развития любой компании, однако это знание не должно находиться исключительно наверху среди топ-менеджмента. Персонал тоже должен понимать это. Сами по себе инновации не принесут результата, а вот слаженная работа команды, подкрепленная технологиями, позволит добиться больших высот.

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