Департамент транспорта Ростова обязал включать валидаторы в маршрутках 

Администрация Ростова-на-Дону отреагировала на инцидент с отключенным валидатором в маршрутном такси №21, где водитель разместил объявление о неработающем терминале следующего содержания: «Мне мозги не делать! Звоните в гараж почему не включен терминал для безналичного оплаты». Как сообщили ugpressa.ru в пресс-службе городской мэрии, департаментом транспорта города Ростова-на-Дону проведена проверка подвижного состава автобусного маршрута №21-МТ. В ходе проверки факт работы маршрута №21-МТ с неисправным терминалом безналичной оплаты подтвердился. Перевозчику ЗАО «АТП-5» предписано принять срочные меры по устранению выявленных нарушений и обеспечить работу подвижного состава в соответствии с условиями договора. В целях недопущения нарушений, связанных с отключением терминалов безналичной оплаты проезда, с водительским составом маршрута №21-МТ проведен дополнительный инструктаж о строгом соблюдении правил пассажирских перевозок, культуре обслуживания пассажиров, а также ответственности за их нарушение. Начальнику автоколонны дано поручение усилить контроль за работой водительского состава на линии. Департамент транспорта города Ростова-на-Дону обращает внимание граждан, что в случае выявления нарушений действующего законодательства на общественном пассажирском транспорте, для оперативного принятия мер, необходимо обращаться в транспортное предприятие по телефонам, указанным в салонах подвижного состава, или в Департамент транспорта города Ростова-на-Дону по телефону 253-16-22, сообщив номер маршрута, государственный номер транспортного средства, время и дату совершения правонарушения.