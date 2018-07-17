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ДВФУ планирует разработать для «Роснефти» метод расчета ледовых нагрузок для конструкций
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ДВФУ планирует разработать для «Роснефти» метод расчета ледовых нагрузок для конструкций 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) рассчитывает в сентябре подписать с "Роснефтью" договор о разработке метода расчета ледовых нагрузок, что позволит обеспечить безопасную и эффективную работу компании на арктическом шельфе. Об этом сообщил ТАСС заведующий Научно-исследовательской лабораторией ледовых исследований вуза Егор Помников.
"В настоящее время в ПАО «НК „Роснефть“ направлены предложения о расширении сотрудничества как в рамках уже идущих целевых инновационных проектов компании, так и в рамках новых целевых исследовательских программ. В частности, обсуждается вопрос о проведении университетом по заказу ПАО „НК „Роснефть“ научно-исследовательской работы „Разработка методик и инструментов расчета ледовых нагрузок по результатам полевых исследований, моделирования структуры, прочностных свойств, неоднородности ледяного покрова“. Предположительно, договор на выполнение этой работы может быть заключен в период проведения Восточного экономического форума в сентябре 2018 года“, — сказал Помников.
По его словам, ранее эксперты вуза уже проводили подобные работы для компании. Так, в 2015-2016 годах ДВФУ разработал систему оценки технико-экономических показателей освоения шельфовых месторождений, финансирование проекта составило 22 млн рублей. В 2017-2018 годах вуз разрабатывал для „Роснефти“ решения, которые должны помочь увеличить продолжительность сезона бурения для морских мобильных платформ в ледовых условиях. Сейчас результаты работ сдают заказчику.
»В 2018 году сотрудниками Инженерной школы выполнена работа по научно-техническому сопровождению проектирования второй очереди сухого дока судостроительного комплекса «Звезда»
В настоящее время проект переходит в стадию реализации, и Инженерная школа продолжит научно-техническое сопровождение строительство второй очереди сухого дока", — рассказал Помников.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.
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