ДВФУ планирует разработать для «Роснефти» метод расчета ледовых нагрузок для конструкций

ВЛАДИВОСТОК , 17 июля. / ТАСС /. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) рассчитывает в сентябре подписать с "Роснефтью" договор о разработке метода расчета ледовых нагрузок, что позволит обеспечить безопасную и эффективную работу компании на арктическом шельфе. Об этом сообщил ТАСС заведующий Научно-исследовательской лабораторией ледовых исследований вуза Егор Помников.

"В настоящее время в ПАО «НК „Роснефть“ направлены предложения о расширении сотрудничества как в рамках уже идущих целевых инновационных проектов компании, так и в рамках новых целевых исследовательских программ. В частности, обсуждается вопрос о проведении университетом по заказу ПАО „НК „Роснефть“ научно-исследовательской работы „Разработка методик и инструментов расчета ледовых нагрузок по результатам полевых исследований, моделирования структуры, прочностных свойств, неоднородности ледяного покрова“. Предположительно, договор на выполнение этой работы может быть заключен в период проведения Восточного экономического форума в сентябре 2018 года“, — сказал Помников.

По его словам, ранее эксперты вуза уже проводили подобные работы для компании. Так, в 2015-2016 годах ДВФУ разработал систему оценки технико-экономических показателей освоения шельфовых месторождений, финансирование проекта составило 22 млн рублей. В 2017-2018 годах вуз разрабатывал для „Роснефти“ решения, которые должны помочь увеличить продолжительность сезона бурения для морских мобильных платформ в ледовых условиях. Сейчас результаты работ сдают заказчику.

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В настоящее время проект переходит в стадию реализации, и Инженерная школа продолжит научно-техническое сопровождение строительство второй очереди сухого дока", — рассказал Помников.