«Рейнджерс» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

В ответном матче первого раунда бывшие чемпионы Шотландии, которых с нынешнего сезона возглавляет Стивен Джеррард , сыграли вничью с македонским «Шкупи» со счётом 0:0. Первая встреча, проходившая в Глазго , закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» занял в чемпионате Шотландии третье место. В межсезонье в должности главного тренера был утверждён Джеррард, бывший полузащитник «Ливерпуля».