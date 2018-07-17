«Рейнджерс» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы 

В ответном матче первого раунда бывшие чемпионы Шотландии, которых с нынешнего сезона возглавляет Стивен Джеррард, сыграли вничью с македонским «Шкупи» со счётом 0:0. Первая встреча, проходившая в Глазго, закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» занял в чемпионате Шотландии третье место. В межсезонье в должности главного тренера был утверждён Джеррард, бывший полузащитник «Ливерпуля».
В прошлом сезоне «Рейнджерс» также выступал в Лиге Европы, но не смог преодолеть первый квалификационный раунд, проиграв по сумме двух матчей «Прогрессу» из Люксембурга.