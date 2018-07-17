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СМИ: В Иркутской области уничтожено конопляное поле
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СМИ: В Иркутской области уничтожено конопляное поле 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Местные власти продолжают борьбу с коноплёй в Иркутской области — 17 июля представители МВД уничтожили очередное поле с дикорастущим растением, из которого получают психотропное вещество, передаёт ОТР.
Площадь поля, по данным полицейских, превысила двадцать гектаров. Чтобы борьба с коноплёй была эффективной, эксперты сначала скашивают всю растительность, а затем сжигают кусты. Впрочем, такие методы применяются не всегда — в Боханском районе Иркутской области для уничтожения сорняка были использованы химвещества. Благодаря этому конопля не вырастет на местных полях в течение ближайших лет.
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