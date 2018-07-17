Воспитанница детского сада получит компенсацию за упавший на неё шкаф

В Яйском районе Кемеровской области воспитанница детского сада получит компенсацию морального вреда за упавший на неё шкаф.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, инцидент произошел в апреле. Около 17:00 часов дети вместе с воспитателем направились в спортзал. В это время пятилетняя девочка потянулась к верхней полке шкафа, который упал на неё. В результате ребенок получил травмы лба и скулы, которые врачи оценили как легкий вред здоровью.

Прокуратура Яйского района провела проверку и выявила нарушения законодательства. Прокурор района обязал руководителя муниципального учреждения устранить все нарушения. Воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда девочке. Яйский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал детский сад выплатить пострадавшей 50 000 рублей.