До и после: лучшие проекты архитектурной реставрации

В этом году со 2 по 5 июля впервые прошел фестиваль «Архитектурное наследие» — он посвящен сохранению и рациональному использованию памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды. Среди призеров фестиваля — и монастырь XVII века, и образцы советской архитектуры в лице Парка Горького и павильонов ВДНХ.

Усадьбу построили в 1812 году. Историки до сих пор спорят, кто именно был архитектором — большинство считают автором местного зодчего Александра Сапожникова , но некоторые специалисты склоняются к версии, что усадьбу построили Матвей Казаков Николай Львов . В XIX веке на территории находились мастерские, в советские годы — санаторий для больных туберкулезом «Октябрьские всходы». К концу 1990-х комплекс пришел в упадок, а реставрационные работы начались в 1997 году.

Главный дом имения еще называют «Розовой мечтой» — в одном из писем к своим родным Игнатий Брянчанинов писал: «Хочу вернуться в розовую мечту», и название прижилось.

Реставраторы восстановили и реконструировали фасады бывшего доходного дома купца Малышева, построенного по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха перед началом Первой мировой войны. Фасады украшают барельефы, выполненные с стиле классицизма: образы древнегреческих богинь и нимф, воинов в шлемах, орнамент меандра, гирлянды и листья аканта.

Здание построено в 1833 году — изначально оно проектировалось как жилой купеческий дом, но затем было перестроено в качестве городского театра. Свой нынешний облик приобрело в 1914 году. Осенью 2014 года завершилась полномасштабная реконструкция исторического здания театра. А по сохранившимся чертежам и фотографиям начала ХХ века архитекторы восстановили исторические фасады.

Этот проект поделил третье место с казанским театром. Здание, построенное в 1939 году как павильон «Механизация» и перестроенное в 1954 году по проекту архитекторов Виктора Андреева Ивана Таранова , признано объектом культурного наследия федерального значения. В 1967 павильон переименован в «Космос». В 2016 году здесь провели первоочередные противоаварийные и ремонтные работы. А в 2018-м в павильоне открылся крупнейший космический музей России «Космонавтика и авиация».

Лучшим проектом реставрации архитектурно-ландшафтного комплекса признана усадьба Глебовых в селе Никольское . Усадьба построена во второй половине XVIII века по заказу дворянина А. П. Глебова. В советские годы здесь находился пионерский лагерь, а с развалом Союза усадьба пришла в упадок. В 2009 году местное архитектурное бюро Меrаlstudio разработало проект восстановления усадьбы. По сохранившимся чертежам и фотографиям архитекторы и реставраторы воссоздали интерьеры и планировки главного дома, благоустроили парк.

Кстати, теперь усадьбу можно купить. Ее стоимость чуть больше миллиарда рублей.

Реконструкция началась в 2011 году и продолжается до сих пор. За это демонтировали около 100 аттракционов и незаконных объектов, на месте которых появились газоны, цветники, прогулочные дорожки. Сегодня территория парка используется как место массового отдыха посетителей, а примыкающий к нему Нескучный сад сохранил принцип усадебной планировки XVIII–XIX веков.

Главный павильон Александровского парка в Пушкине . Когда-то на его месте располагался Монбижу, построенный в 1747–1754 годах по проекту Саввы Чевакинского и Франческо Растрелли.

В 1819–1834 годах здание Монбижу было перестроено по проекту архитектора Адама Менеласа — так появился павильон «Арсенал». Во время Великой Отечественной войны здание было сильно повреждено и потом долго находилось в полуразрушенном состоянии. Комплексное восстановление и реставрация «Арсенала» проводилась с 2012 по 2015 год.