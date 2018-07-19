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Тральщик Тихоокеанского флота провел в Японском море артиллерийские стрельбы по воздушной мишени
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Тральщик Тихоокеанского флота провел в Японском море артиллерийские стрельбы по воздушной мишени 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В дальнейшем моряки БТ-100 проведут учение по организации охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде.
Базовый тральщик БТ-100 Тихоокеанского флота, находясь на полигонах боевой подготовки в заливе Петра Великого, отработал разведывательный поиск и уничтожение обнаруженных мин в условиях противодействия сил и средств условного противника.
В ходе учения по организации противовоздушной обороны тральщик успешно отразил налет авиации «противника» и поразил артиллерией сбрасываемую парашютную мишень — имитатор воздушной цели, которую выставил один из самолётов морской авиации ТОФ.
Отрабатывая противоминные задачи, моряки соединения кораблей охраны водного района артиллерийским огнем уничтожили макет морской плавающей мины.
В дальнейшем моряки БТ-100 проведут учение по организации охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением учебного противодиверсионного гранатометания.
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