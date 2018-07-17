Ещё
Узбекистан и Япония обсудили вопросы развития двусторонних отношений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан и Япония обсудили вопросы развития двусторонних отношений 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Ташкент, 17 июля /Синьхуа/ — В понедельник МИД Узбекистана принимал заместителя министра иностранных дел Японии Кадзуюки Наканэ. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов узбекско-японских отношений.
Особое внимание было уделено вопросам в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», а также региональной тематике.
Подчеркивалось, что Узбекистан и Япония выступают за дальнейшее углубление разностороннего и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, прежде всего за активизацию политического диалога. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Силы специальных операций Казахстана и Узбекистана провели первый этап тактико-специального учения Третий молодежный лагерь ШОС открылся в Циндао Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США22
В России оценили неожиданное решение Франции170
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины132
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение