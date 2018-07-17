Узбекистан и Япония обсудили вопросы развития двусторонних отношений

Ташкент, 17 июля / Синьхуа / — В понедельник МИД Узбекистана принимал заместителя министра иностранных дел Японии Кадзуюки Наканэ. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов узбекско-японских отношений.

Особое внимание было уделено вопросам в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», а также региональной тематике.

Подчеркивалось, что Узбекистан и Япония выступают за дальнейшее углубление разностороннего и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, прежде всего за активизацию политического диалога. —0—