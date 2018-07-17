В Иркутске выявлено 1,3 тонны плесневелого арахиса

Некачественный арахис был выявлен государственным инспектором отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области Республике Бурятия при проведении плановой выездной проверки. Как сообщает пресс-служба ведомства, в порядке государственного контроля произведен отбор проб арахиса для определения показателей качества и безопасности.

«На основании протоколов испытаний и заключений экспертиз, выданных ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», установлено, что ядра арахиса общим весом 1,3 тонны не соответствуют СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по наличию ядер, пораженных плесенью», — уточняется в сообщении.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения административного дела в отношении юридического лица и должностных лиц. Юридическому лицу выдано постановление об утилизации некачественного арахиса, исполнение которого будет проконтролировано.

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