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В Иркутске выявлено 1,3 тонны плесневелого арахиса
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В Иркутске выявлено 1,3 тонны плесневелого арахиса 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Некачественный арахис был выявлен государственным инспектором отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия при проведении плановой выездной проверки. Как сообщает пресс-служба ведомства, в порядке государственного контроля произведен отбор проб арахиса для определения показателей качества и безопасности.
«На основании протоколов испытаний и заключений экспертиз, выданных ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», установлено, что ядра арахиса общим весом 1,3 тонны не соответствуют СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по наличию ядер, пораженных плесенью», — уточняется в сообщении.
Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения административного дела в отношении юридического лица и должностных лиц. Юридическому лицу выдано постановление об утилизации некачественного арахиса, исполнение которого будет проконтролировано.
Напомним, в Приангарье начали борьбу с сибирским шелкопрядом.
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