Госдума в I чтении поддержала отмену в Крыму торгов для пользования рыбоводными участками

Согласно ныне действующему законодательству, рыбохозяйственные предприятия, добросовестно исполнившие обязательства по договору пользования рыбоводным участком, имеют право на продление договора об аренде без торгов при условии внесения соответствующей платы. Данная норма действует на всей территории России, за исключением Крыма и Севастополя.

"Хозяйства, работающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, не могут переоформить свои документы на осуществление аквакультуры, что ставит их в неравные конкурентные условия", — отмечается в пояснительной записке.