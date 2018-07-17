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Госдума в I чтении поддержала отмену в Крыму торгов для пользования рыбоводными участками
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Госдума в I чтении поддержала отмену в Крыму торгов для пользования рыбоводными участками 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий рыбохозяйственным предприятиям Крыма и Севастополя пользоваться рыбоводными участками без проведения торгов. Речь идет о предприятиях, получивших разрешениях на свою деятельность до воссоединения Крыма с Россией. Документ инициирован группой депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Согласно ныне действующему законодательству, рыбохозяйственные предприятия, добросовестно исполнившие обязательства по договору пользования рыбоводным участком, имеют право на продление договора об аренде без торгов при условии внесения соответствующей платы. Данная норма действует на всей территории России, за исключением Крыма и Севастополя.
"Хозяйства, работающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, не могут переоформить свои документы на осуществление аквакультуры, что ставит их в неравные конкурентные условия", — отмечается в пояснительной записке.
В связи с этим законопроект предусматривает, что рыбоводные хозяйства, работающие в соответствии с документами, выданными госорганами Украины и Автономной Республики Крым до воссоединения Крыма с Россией, наделяются правом на заключение договора пользования рыбоводным участком на новый срок без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
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