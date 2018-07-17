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Реконструкцию ВПП аэропорта Владивостока попросили включить в госпрограмму
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Реконструкцию ВПП аэропорта Владивостока попросили включить в госпрограмму 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил в правительство РФ предложение включить реконструкцию закрытой взлетной полосы международного аэропорта Владивосток в госпрограмму «Развитие транспортной системы России», сообщает администрация края.
На аэродроме есть две взлетно-посадочные полосы. Одна из них — действующая — построена в 2011 году в преддверие саммита АТЭС во Владивостоке. Плановый срок ее капитального ремонта — 2022 год. Ремонт займет до 1,5 года, на этот период аэропорт не сможет принимать воздушные суда, отмечают власти. Вторая полоса построена в 1985 году, ее закрыли в 2012 году.
"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу «Развитие транспортной системы России», — говорится в обращении Тарасенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов. В Минтрансе РФ сообщали, что для выполнения указа в комплексный план развития инфраструктуры планируется включить 63 аэродрома.
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