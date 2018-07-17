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В Париже временно переименовали шесть станций метро в честь победы на ЧМ
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В Париже временно переименовали шесть станций метро в честь победы на ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
В Париже временно переименовали шесть станций метро в честь победы французской сборной на чемпионате мира по футболу, передает сетевое издание m24.ru.
Решение приняло автономное управление городского транспорта города.
Станциям придумали новые названия, использовав игру слов. Станция Victor Hugo теперь называется Victor Hugo Lloris в честь капитана и вратаря сборной Уго Льориса.
Станцию Notre-Dame des Champs переименовали в Notre Didier Deschamps в честь главного тренера команды Дидье Дешама. В благодарность Дешаму также названа станция Сhamps-Elysees на Елисейских полях. Теперь она обозначена как Deschamps Elysees — Clemenceau.
Также в честь футболистов новое название получила станция Charles de Gaulle — Etoile. Ее преобразовали в On a 2 Etoiles ("У нас теперь две звезды"). Станция Avron теперь называется Nous Avron Gagne, что означает «мы выиграли».
Bercy около одноименного спортивного комплекса назвали Bercy les Bleus (в переводе «спасибо, „Синие“).
Отмечается, что главный тренер и футболисты в понедельник проследуют по Елисейским полям. Затем их примет президент Франции Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце.
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