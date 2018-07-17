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Патриарх Кирилл пришел в Ганину Яму во главе стотысячного крестного хода
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Патриарх Кирилл пришел в Ганину Яму во главе стотысячного крестного хода 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 17 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси, в день столетия со дня расстрела семьи Николая II возглавляющий стотысячный крестный ход из центра Екатеринбурга к месту захоронения царственных мучеников, пришел в Ганину Яму и совершил богослужение, передает корреспондент РИА Новости.
Всего предстоятель Русской православной церкви и многочисленные паломники преодолели 22 километра — крестный ход начался от Храма-на-Крови, где патриарх совершил ночную литургию. По оценкам правоохранительных органов, число крестоходцев превысило сто тысяч человек.
"Придет даже больше людей, чем вышло. Службы совершаются по всему городу, пока движется эта река по улицам города, с разных сторон присоединяются группы людей. Та масса людей, которая стояла около храма, и то количество людей, которое придет, отличаются. Несмотря на усталость и возраст", — сообщил РИА Новости наместник монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
Патриарх Кирилл совершил молебен у поклонного креста, установленного около шахты, где большевики пытались уничтожить останки членов царской семьи.
"Те, кто не смогут зайти, смогут увидеть службу на больших экранах. Всех накормим, напоим чаем, поделимся дарами монастырскими. Поверьте, испечь сто тысяч пирожков — это подвиг", — заметил епископ Евгений.
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