Ещё
Прокуратура выявила нарушения в работе порта Хабаровского края при погрузке угля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура выявила нарушения в работе порта Хабаровского края при погрузке угля 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура в судебном порядке обязала порт Ванино в Хабаровском крае изменить режим эксплуатации причалов. Порт перегружает уголь через причалы для леса, сообщает во вторник Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Ванинская транспортная прокуратура в судебном порядке обязала порт изменить режим эксплуатации причалов.
Вопреки требованиям технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, не соответствует назначению режим эксплуатации трех причалов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что порт разгружает уголь на причалах, предназначенных для перегрузки леса и лесоматериалов. При этом обследование, которое подтверждало бы безопасное их использование для разгрузки угля, не проводилось.
Судебное решение об изменении режима использования причалов порт должен исполнить в течение года.
ТАСС: последние новости
Около 3,5 тыс. человек прошли крестным ходом по пути царской семьи в Екатеринбурге Путин посоветовал американским СМИ тщательнее изучать видео о новом оружии России Жители 75 регионов получили "дальневосточный гектар" в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США21
В России оценили неожиданное решение Франции167
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины131
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу26
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение