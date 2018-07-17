Прокуратура выявила нарушения в работе порта Хабаровского края при погрузке угля

ХАБАРОВСК , 17 июля. / ТАСС /. Транспортная прокуратура в судебном порядке обязала порт Ванино Хабаровском крае изменить режим эксплуатации причалов. Порт перегружает уголь через причалы для леса, сообщает во вторник Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Ванинская транспортная прокуратура в судебном порядке обязала порт изменить режим эксплуатации причалов.

Вопреки требованиям технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, не соответствует назначению режим эксплуатации трех причалов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что порт разгружает уголь на причалах, предназначенных для перегрузки леса и лесоматериалов. При этом обследование, которое подтверждало бы безопасное их использование для разгрузки угля, не проводилось.

Судебное решение об изменении режима использования причалов порт должен исполнить в течение года.