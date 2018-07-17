При вузах появятся единые военные центры

В российских вузах появится единый вид подразделений военной подготовки (ВУЦ). Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроектом предлагается существующие сегодня виды структурных подразделений военной подготовки в вузах заменить единым видом подразделений военной подготовки. Создание соответствующих военных учебных центров не предполагается увеличение привлекаемых к подготовке.

Заместитель министра обороны России Николай Панков, представляя инициативу на пленарном заседании, отметил, что законопроект направлен на повышение эффективности управления процессом обучения студентов существующим направлениям военной подготовки.

«Следовательно, сегодня мы можем наблюдать сразу несколько видов структурных подразделений военной подготовки российских студентов», — сказал Панков.