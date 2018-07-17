Как мигрантам пробиться в Россию, которая «больше отсекает, чем привлекает»

Сенаторы работают над тем, чтобы, чтобы русских мигрантов было больше, работники низовых структур ФМС — над тем, чтобы им было тяжелее пробиться

Население России снова идет на убыль. Как недавно писал «КВ», основная причина сокращения — вступление в детородный возраст поколения женщин, пришедших в мир в 1990-е годы, ознаменованные демографической ямой. Вторая причина снижения численности россиян — уменьшение притока мигрантов. За первые четыре месяца 2018 года миграционный прирост составил 57,1 тыс. человек, это меньше, чем за тот же период 2017 года (64,9 тыс.) и 2016 года (71,2 тыс.). Мигрантов, в том числе русских, могло быть больше, будь иной российская миграционная политика. Пока, по словам сенатора Константина Косачева, она «больше отсекает, чем привлекает». Изменениям миграционного законодательства было посвящено совещание комитета по обороне и безопасности Совета Федерации

Открывая встречу, председатель комитета Виктор Бондарев отметил, что в последние годы для носителей русского языка из ближнего зарубежья получить разрешение на временное проживание в России и гражданство страны стало проще, в особенности для беженцев из Украины . Однако процедура все равно остается труднопреодолимой. Как сказал с военной прямотой бывший главком воздушно-космических сил, «вроде все хорошо, а пробиться в Россию невозможно».

По мнению заместителя министра внутренних дел Александра Горового, сложности объясняются тем, что несмотря на государственную программу переселения соотечественников, законодательство страны в сфере миграции долгое время не корректировалось, «оно отстало от реалий», это стало особенно ясно после украинских событий 2014 года.

Замминистра МВД предлагает законодателям принять поправки, в соответствии с которыми мигранты, имеющие в России родственников, а также квалифицированные специалисты получали бы вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание (следующим этапом после вида на жительства становится получение гражданства). Необходимо также упростить выдачу разрешений на временное проживание для граждан ближнего зарубежья, учившихся в России. Над обустройством соотечественников должны более активно работать субъекты федерации.

В России находятся десятки тысяч мигрантов, у которых нет вообще никакого гражданства. Александр Горовой считает, что для них нужно упростить доступ к медицинским услугам, возможность трудоустройства и получение статуса, легализующего пребывание в стране.

Заместить министра внутренних дел отметил, что в России отсутствует «рынок труда мигрантов» и система контроля, не позволяющая гостям страны работать нелегально и уклоняться от налогов, равно как и их работодателям.

Заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Александр Носков подчеркнул, что в российские консульские отделы в ближнем зарубежье обращается «колоссальное количество соотечественников». Однако основная часть процесса обретения драгоценного статуса проходит только в России, и соискатели гражданства жалуются на невероятные трудности, которые им приходится преодолевать.

Его беспокоит процедура определения статуса носителя русского языка. Знание языка проверяют комиссии, сформированные из учителей. Нагрузка на комиссии чрезвычайно велика, а единых нормативов оценки знания языка не существует, благодаря этому решения комиссий не всегда образцово справедливы.

По мнению сенатора, проблемы мигрантов во многом объясняются отсутствием скоординированной работы ведомств, имеющих отношение к миграции. Между тем, мигранты стране нужны. Косачев подчеркнул: «Россия заинтересована в привлечении тех, в ком мы нуждаемся, и у нас есть ответственность перед теми, кто нуждается в нас».

Совещание в Совете Федерации стало звеном в цепочке процесса совершенствования миграционного законодательства. Не совсем понятно, не дублирует ли работа над новыми поправками работу, уже проделанную депутатом Государственной Думы Константином Затулиным, который в канун 2017 года вынес на рассмотрение нижней палаты свои поправки в закон о миграции.

Напомним, что законопроект Затулина позволял претендовать на статус носителей русского языка всем жителям бывшего Советского Союза и даже Российской Империи, а также упрощал получение ими вида на жительство. Как утверждали некоторые источники, поправки не были одобрены в «верхних слоях атмосферы», благодаря чему инициатива Затулина не увенчалась успехом.

Но главное не это. Самое печальное состоит в том, что даже в случае принятия безупречного миграционного законодательства желающие обосноваться в России мигранты будут по-прежнему зависеть не от сенаторов, а от клерков районных отделов Федеральной миграционной службы.

Вот типичная история, рассказанная русской гражданкой Молдовы , проживающей в Дмитровском районе Подмосковья

«Каждый мигрант, приезжающий в Россию на работу, обязан зарегистрироваться в 7-дневный срок по месту пребывания, потому что без регистрации невозможно оформить патент на трудовую деятельность. Сейчас оформление патента стоит 32 тысячи рублей.

Имея на руках паспорт, нотариально заверенный перевод паспорта и регистрацию, можно приступать к оформлению патента в отделении ФМС по месту регистрации или в Красногорском районе, там находится областное отделение ФМС. Пропускаемость там составляет 1400 человек в день, очередь занимаешь на улице в 7-8 часов утра (прием начинается с 9:00). Это необходимо, чтобы получить добро на оформление патента.

Потом надо постоять еще в двух очередях, чтобы пройти врачебный осмотр и тестирование на знание русского языка. Через три дня результаты будут готовы, но для их получения надо выстоять еще две очереди, тоже по нескольку часов. Затем — снова в очередь, на этот раз для того, чтобы сдать эти документы на оформление. Через неделю еще одна очередь, для получения патента.

Каждый месяц необходимо платить подоходный налог 4500 рублей, независимо от размера заработной платы. По истечении года патент переоформляется за скромную сумму 20 тысяч рублей (для большинства гастарбайтеров, нелегально зарабатывающих 12-15 тысяч в месяц, сумма почти запредельная — «КВ»).

Если у иностранного гражданина есть близкий родственник-россиянин, или иностранец состоит в браке с гражданином РФ не менее 3 лет, можно оформить разрешение на временное проживание (РВП). Для этого необходимо собрать пакет документов: сертификат о знании языка, данные очередного медосмотра и др., стоит этот пакет около 20 тысяч рублей. Через полгода после получения РВП можно оформить вид на жительство, для этого опять необходимо собрать тот же пакет документов и заплатить 18 тысяч рублей…

За долгие годы моих хождений по коридорам ФМС правила оформления документов неоднократно менялись, иногда это происходит каждый месяц. На сайте ФМС полноты информации нет, все инспекторы сидят в закрытых кабинетах, принимают только по записи. Можно попасть к инспектору на консультацию и получить полноту информации, относящейся к твоему конкретному случаю, но для этого нужно стоять в очереди полдня, кроме того, такие консультации даются 2 раза в неделю, прием инспектора длится 4 часа. Недавно я попала на такой прием, для этого пришлось занимать очередь в 5 часов утра. Кабинет открывается в 9:00…»

Простите за долгий рассказ, но в нем что ни слово, то правда. За его объективность я ручаюсь, поскольку уже три года являюсь супругом рассказчицы, а сам я при этом россиянин по рождению. Несмотря на мое гражданство и законный характер наших отношений, ее хождениям по коридорам районной миграционной службы не видно конца, в некоторых случаях для получения необходимых справок требуется мое присутствие. И никакие законопроекты не исправят ситуации.

Сенатор Бондарев прав, «вроде все хорошо, а пробиться в Россию невозможно». Точнее возможно, но крайне сложно, если нет знакомых в местном ФМС и финансовой отмычки, позволяющей открывать нужные двери и не топтаться в очередях. Добро пожаловать в Россию!