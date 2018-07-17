Чиновник посчитал китаянку слишком некрасивой для изнасилований

Чиновник в китайской провинции Хэбэй назвал женщину, заявившую об изнасилованиях, недостаточно красивой для жертвы подобных преступлений. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

Как пишет издание, 46-летняя китаянка по фамилии Фу еще в 2016-м рассказала о нападениях дисциплинарной комиссии, следящей за поведением должностных лиц. По словам женщины, в 2014-2015 годах ее три раза изнасиловал партийный секретарь из ее деревни. Мужчина по фамилии Цуй отрицал подобные обвинения: по его словам, женщина на него клевещет.

Позднее дело передали в районное отделение партии. На минувшей неделе СМИ связались с его главой по фамилии Хао. Тот заявил, что решил не расследовать обвинения после того, как несколько раз поговорил с партийным секретарем.

«В то время Цую уже было больше 50 лет, а вы не видели эту женщину… Я не могу сказать, что она невыносимо уродлива, но ее внешность совершенно не способствует появлению какого-либо желания», — заявил он. По его словам, Фу «намеренно хочет нанести ущерб другому человеку, не обращая внимание на свою репутацию». В то же время Хао добавил, что партия требует от политиков трудиться честно, и защищать секретаря никто не собирается.

Подобные заявления вызвали негодование в сети. Пользователи заявили, что даже пожилые подвергаются подобным нападениям, и это никак не связано с красотой. Некоторые задались вопросом, значит ли заявление Хао, что Цуй готов изнасиловать любую красотку. Впрочем, некоторые встали на сторону партийного работника.

Как отмечают китайские активисты, оскорбление жертв сексуального насилия распространено в Китае . По ее словам, подобная тактика ответных обвинений помогает чиновникам покрывать друг друга.

В местном отделении партии позднее сообщили, что дисциплинарная комиссия разбирается во всей этой истории. В то же время обвинениями Фу занимаются полицейские.

В июне итальянские прокуроры перестали расследовать дело о сексуальных домогательствах в отношении 74-летнего известного спортивного чиновника, посчитав, что его 50-летняя жертва «слишком старая» для каких-либо приставаний.