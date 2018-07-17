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Зоозащитники спасали редких носорогов, но в результате сгубили восемь животных
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Зоозащитники спасали редких носорогов, но в результате сгубили восемь животных 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Не так давно 8 из 14 черных носорогов, которых пытались спасти, скончались почти сразу, как их доставили из Найроби в национальный парк Кении Восточный Цаво. По словам специалистов, несчастных животных сгубило употребление воды, которая присуща этим местам. Для редких животных она оказалась слишком соленой, что стало причиной их смерти. О трагической гибели животных объявил министр туризма в Кении, Наджиб Балала. Согласно последним данным, в живых осталось всего 6 носорогов, которые меньше месяца назад перевезли в национальный парк государства. Сейчас те животные, которым удалось выжить, находятся под пристальным надзором зоозащитников и зоологов. Также была приостановлена и транспортировка их собратьев.
Кроме того, было проведено и расследование относительно этого инцидента. Его организовали представители Службы охраны диких животных Кении. ​Это расследование и показало, что причиной смерти редких животных стало солевое отравление. Оказалось, что носороги не смогли приспособиться к новым условиям и непривычно соленой воде. Сейчас власти Кении продолжают разбирать этот вопрос и выяснять, виноваты ли в инциденте работники заповедника.
Стоит отметить, что на сегодняшний день выживших черных носорогов в Кении осталось около 750.
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