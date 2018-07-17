День авиации ВМФ: модернизация авиапарка и перспективные разработки

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . Летчики российского Военно-морского флота (ВМФ) отмечают свой профессиональный праздник — День авиации ВМФ России . Его дата — 17 июля — выбрана в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою в годы Первой мировой войны над Балтийским морем. В 1916 году четыре гидросамолета поднялись с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами для защиты русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В ходе боя, закончившегося победой русских морских летчиков, два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два ретировались. Этот день принято считать днем рождения морской авиации российского Военно-морского флота.

Основа авиации ВМФ Основу морской авиации составляют самолеты и вертолеты различного назначения. Они предназначены для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах. Также морская авиация используется для прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха, уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, воздушной разведки. Кроме того, вертолеты и самолеты привлекаются также к минным постановкам, противоминным действиям, радиоэлектронной борьбе, воздушным перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море.

Морская авиация подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места базирования она подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования.

Из палубной авиации на вооружении флотов стоят российский палубный истребитель Су-33, истребитель МиГ-29КУБ, истребитель Су-25УТГ, вертолет Ка-27 и вертолет Ка-52К. Авиация берегового базирования представлена противолодочным самолетом Ил-38Н, противолодочным самолетом Ту-142М, истребителем Су-30СМ и фронтовым бомбардировщиком Су-24.

Курс на модернизацию

Авиацию ВМФ России в 2017 году пополнили новые летательные аппараты, велось обновление имеющейся техники по нескольким направлениям. Велась работа по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования морской авиации ВМФ на самолеты Су-30СМ, которые в дальнейшем станут их основным самолетом. В 2018 году в морской авиации продолжается модернизация парка летательных аппаратов, имеющих значительные сроки службы. Это касается модернизации самолета Ил-38 в вариант Ил-38Н «Новелла» и обновления парка вертолетов Ка-27 на Ка-27М, который в ближайшем будущем составит основу противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок.

К 2020 году морская авиация ВМФ России получит около 100 новых летательных аппаратов. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2018-2020 годах планируется пополнять истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ, которые придут на смену российскому палубному истребителю четвертого поколения Су-33. Также планируется обновление парка ударных вертолетов морской авиации — планируется, что сменить стоящие сегодня на вооружении Балтийского флота вертолеты Ка-29 должны после 2020 года новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран». Их зона ответственности — высадка и прикрытие морских десантов, огневая поддержка морской пехоты и перевозка грузов. Ка-52К «Катран» — палубная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор», который сейчас поступает на вооружение в армию. В 2017 году Россия выиграла тендер на поставку морской версии данных машин Ка-52К «Катран» на ранее предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа «Мистраль».

Нам нужен такой самолет

В госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы заложено создание истребителя вертикального взлета для будущих авианосцев ВМФ РФ, сообщил ранее РИА Новости командующий морской авиации генерал-майор Игорь Кожин

"Опытно-конструкторские работы заложены в ГПВ-2018-2015. Нам нужен такой самолет", — сказал Кожин.

На вооружении ВМФ РФ в настоящее время находится один авианесущий крейсер — «Адмирал Кузнецов». Основу его авиакрыла составляют палубные истребители-бомбардировщики Су-33, на смену им должны прийти истребители-бомбардировщики МиГ-29К и МиГ-29КУБ, которые до конца 2018 года завершат испытания. В зависимости от выполняемых задач крейсер также может нести противолодочные вертолёты Ка-27, ударно-десантные вертолёты Ка-29 и проходящие испытания ударные вертолёты Ка-52К.

Валерий Половинкин. Крыловский государственный научно-исследовательский центр в настоящее время ведет работу над проектом перспективного многоцелевого тяжелого авианосца проекта 23000 «Шторм», для которого и разрабатывается самолет вертикального взлета. Новый российский авианосец может быть построен ориентировочно в 2025 году, считает советник генерального директора Крыловского государственного научного центра

"Я оптимист и считаю, что можно увидеть где-то в районе 2025 года. Корабль имеет очень длительный период разработки, от момента идеи до момента ее реализации проходит не менее 7-10 лет, а образцы оружия, особенно нового — еще больше, до 15 лет", — сказал он журналистам.

По слова Половинкина, проект новейшего авианосца основан на самых передовых идеях гидродинамики и энергетики. Например, его корпус позволяет до 20% снижать сопротивление движению. Корабль предназначается для выполнения различных задач в дальней океанской зоне, он будет способен наносить удары по наземным и морским целям противника при помощи собственного вооружения и самолётов бортовой авиационной группы. Кроме того, корабль сможет обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО и средствами авиагруппы, обеспечивать боевую устойчивость и ПВО корабельных группировок, а также оказывать поддержку высадке десанта.

В СССР серийно уже выпускались самолеты вертикального взлета и посадки. Всего было выпущено более 230 самолетов Як-38. Ему на смену должны были прийти Як-141. Однако в 2004 году программа была свернута. Самолет базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 ("Киев", «Минск», «Новороссийск», «Баку»), которые в свою очередь были проданы за рубеж.

Морская авиация в 2017 году получила модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н. Он создан путем оснащения самолета Ил-38 новейшим комплексом «Новелла», который увеличивает эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза. Самолет предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

"Противолодочный самолет в результате модернизации получил радиоэлектронный комплекс «Новелла», который позволяет увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре раза. И плюс к тому обладает возможностями ведения разведки и выдачи целеуказания. Этот же самолет с помощью новой поисково-прицельной системы может уверенно находить подводные лодки и уничтожать их, причем с применением расширенной (по сравнению с базовым Ил-38) номенклатуры вооружений", — сказал главком ВМФ России адмирал Владимир Королев

Кроме разработок в области перспективных палубных самолетов, в настоящее время ведется работа по созданию новейшего корабельного вертолета. Как заявил ранее РИА Новости гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский , в первом квартале 2019 года компания представит результаты разработки эскизно-технического проекта перспективного палубного вертолета «Минога».

"Мы работаем в рамках контракта с министерством обороны . В следующем году, в первом квартале, мы должны предоставить результаты эскизно-технического проекта", — сказал Богинский.

Ранее замгендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов сообщал журналистам, что в интересах ВМФ ведется разработка нового палубного вертолета на смену Ка-27.

По его словам, разработка перспективного корабельного вертолета для ВМФ ставит перед "Камовым" новые задачи по стандартизации и унификации техники, а также по использованию новых материалов и технологий.