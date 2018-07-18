Россия выбыла из числа самых крупных держателей американских гособлигаций

Россия больше не входит в список крупнейших держателей гособлигаций США . Об этом сообщает RT со ссылкой на данные американского Министерства финансов . Причина в том, что Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства до 48,7 миллиардов долларов, тогда как в марте сумма инвестиций превышала 96 миллиардов долларов.

Из-за этого теперь Россия не входит в число 30 стран по объему инвестиций. Сейчас на последнем месте в списке находится Чили , чей объем вложений в мае составил 30,2 миллиардов долларов, а данные по вложениям России уже в него не входят.

Ценными бумагами США владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими дает возможность американскому правительству осуществлять государственные расходы в условиях серьезного бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются не самыми прибыльными, но самыми надежными гособлигациями из тех, что имеются на торгах мирового финансового рынка.