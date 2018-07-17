Российские правозащитники отчитались о пытках

Россия должна реформировать систему адвокатов по назначению, провести расследование всех уголовных дел о нарушении прав человека на Северном Кавказе и эффективнее расследовать заявления о применении пыток. Такие рекомендации содержатся в сводном докладе российских правозащитников, представленном в Комитет ООН против пыток. Он подготовлен фондом «Общественный вердикт», комитетом «Гражданское содействие», правозащитным центром «Мемориал» , проектом «ОВД-инфо» и другими некоммерческими организациями. До этого свой доклад в ООН направлял Комитет по предотвращению пыток. На следующей неделе комитет ООН рассмотрит шестой периодический доклад России по выполнению Конвенции против пыток.

Правозащитники отмечают некоторые изменения к лучшему: к примеру, расширены гарантии задержанным по информированию близких о задержании, принят ряд мер по снижению влияния следователей на выбор адвокатов по назначению. Сделан первый шаг к обеспечению независимости медработников от администрации пенитенциарных учреждений: в 2014 г. медики были выведены из подчинения начальников колоний и тюрем, а в феврале 2018 г. вступил в действие приказ, устанавливающий для тюрем гражданские стандарты медпомощи.

Но недостатков по-прежнему больше, отмечается в докладе. Административный кодекс не налагает на правоохранителей обязанности обеспечить присутствие адвокатов. Не всегда у задержанных есть возможность позвонить защитникам, или не всегда к ним допускают адвокатов. Обыски зачастую проводятся под видом осмотра, допрос — под видом оперативной беседы, и такая практика расширяется. Отсутствие требования об обязательном медицинском освидетельствовании задержанных может приводить к несвоевременному вызову врачей и летальным исходам. Отсутствуют программы по работе с домашними насильниками, а защита жертв такого насилия не ведется.

Особое внимание правозащитники уделили нарушениям прав человека на Северном Кавказе. В 2012–2017 гг. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановления по 124 жалобам на насильственные исчезновения на Кавказе и их неэффективное расследование, речь в них шла о 126 уголовных делах по похищению 195 человек, но ни одно из них так и не раскрыто. Ухудшается и положение самих правозащитников: началась системная атака на «Мемориал» с целью прекратить его работу на Кавказе, по сфабрикованным обвинениям задержан руководитель его чеченского отделения Оюб Титиев , перечисляют авторы доклада.

По мнению директора «Общественного вердикта» Натальи Таубиной, расследования дел о пытках ведутся плохо, а созданное в 2012 г. в СКР спецподразделение по расследованию преступлений правоохранителей «так и не заработало». Среди других проблем она выделяет возбуждение дел за «ложный донос» или применение дисциплинарных наказаний против заключенных, жалующихся на пытки. Но если комитет ООН дает рекомендации и есть блок постановлений ЕСПЧ по каким-то делам, то ситуация может меняться к лучшему, отмечает она: «В российском докладе есть попытка показать положительную динамику через различные законодательные нормы, но вот правоприменительная практика не особенно учитывается».

Характер нарушений на Кавказе изменился, говорит председатель совета «Мемориала» Олег Орлов : «До начала 2010-х гг. продолжались зачистки, сопровождавшиеся исчезновением людей и вывозом их в фильтрационные пункты. Сейчас этого в массовом порядке нет, но нет и ответов на вопросы комитета ООН о том, каково правовое обеспечение этих мероприятий и были ли наказаны люди, совершавшие нарушения в ходе зачисток». Сейчас по-прежнему речь идет о пытках и внесудебных казнях, но намного ухудшилась ситуация с правозащитниками, добавляет Орлов: «Правозащитная работа в Чечне практически уничтожена, сжигали офисы Комитета по предотвращению пыток и „Мемориала“, такого раньше не было. Кроме того, если раньше заявители хотя бы не боялись жаловаться, то сейчас они настолько запуганы, что отказываются что-то говорить».