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«Вот тебе на. После 50 лет косоглазия»: в твиттере показали, как легко вдевать нитку в иголку
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«Вот тебе на. После 50 лет косоглазия»: в твиттере показали, как легко вдевать нитку в иголку 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Любой, кто хотя бы раз брал в руки иголку с ниткой, скажет, как это нелегко — вдевать нитку в игольное ушко. Но снова нас спас Twitter — пользователь соцсети Джон Бик поделился видео с гениальным лайфхаком. На видео женщина кладет на вытянутую вдоль ладони нить иголку и двигает туда-сюда ушком. В итоге нитка сама оказывается в отверстии.
Этот неловкий момент, когда вы осознаете, что всю жизнь что-то делали неправильно.
Источник: Daily Mail
That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY
— John Bick (@JohnBick4) 2 апреля 2018 г.
Видео было опубликовано в понедельник, 2 апреля, и уже успело набрать 4 миллиона просмотров, более 95 тысяч лайков и 46 тысяч ретвитов. Пользователи Twitter были, понятное дело, поражены простым и гениальным трюком и назвали его просто магией какой-то.
Сам лайфхак, похоже, принес облегчение многим людям. Кто-то написал: «Вот тебе на. После 50 лет косоглазия». А кто-то просто благодарен: «Все-таки есть причины, почему существует интернет».
К слову, этот способ отлично известен швеям, портнихам и другим мастерицам. Также есть пара советов, как повысить его эффективность. Руки должны быть чистыми и сухими, никакого лосьона или крема.
Лучше катать иголку на более твердых частях рук, например на суставах, поскольку на мягкой коже ладони не будет нужного трения.
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