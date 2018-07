«Вот тебе на. После 50 лет косоглазия»: в твиттере показали, как легко вдевать нитку в иголку

Любой, кто хотя бы раз брал в руки иголку с ниткой, скажет, как это нелегко — вдевать нитку в игольное ушко. Но снова нас спас Twitter — пользователь соцсети Джон Бик поделился видео с гениальным лайфхаком. На видео женщина кладет на вытянутую вдоль ладони нить иголку и двигает туда-сюда ушком. В итоге нитка сама оказывается в отверстии.

Этот неловкий момент, когда вы осознаете, что всю жизнь что-то делали неправильно.

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY

— John Bick (@JohnBick4) 2 апреля 2018 г.

Видео было опубликовано в понедельник, 2 апреля, и уже успело набрать 4 миллиона просмотров, более 95 тысяч лайков и 46 тысяч ретвитов. Пользователи Twitter были, понятное дело, поражены простым и гениальным трюком и назвали его просто магией какой-то.

Сам лайфхак, похоже, принес облегчение многим людям. Кто-то написал: «Вот тебе на. После 50 лет косоглазия». А кто-то просто благодарен: «Все-таки есть причины, почему существует интернет».

К слову, этот способ отлично известен швеям, портнихам и другим мастерицам. Также есть пара советов, как повысить его эффективность. Руки должны быть чистыми и сухими, никакого лосьона или крема.

Лучше катать иголку на более твердых частях рук, например на суставах, поскольку на мягкой коже ладони не будет нужного трения.