Медведица из зверинца беспокоит поселок в Хабаровском крае

Жители отдалённого села 18-й разъезд в Амурском районе пожаловались на опасное, по их мнению, соседство с медведицей. Об этом корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня» рассказал местный пасечник Андрей Еголаев. По его словам, ещё в 2010 году на окраине населённого пункта предприниматель из Амурска Виталий Гурин оборудовал базу отдыха, где создал импровизированный зверинец.

— В настоящее время база ликвидирована, но там до сих пор содержится молодая медведица, входящая в половозрелый возраст, что может в период гона привлечь самцов медведя непосредственно в черту посёлка, — отметил Андрей Еголаев. — Дома в посёлке из-за ежегодных наводнений построены на возвышенностях (на расстоянии 150 и более метров), между которыми растёт лес, что увеличивает риск столкновения с медведями, которые в период гона, проходящего в июле-августе, отличаются повышенной агрессивностью. Кроме того, реально существует опасность столкновения и с самой медведицей, которая уже выбиралась из клетки и бродила по посёлку.

Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» удалось связаться с хозяином таёжного зверинца. Виталий Гурин заверил, что животных (кроме медведицы, там еще есть три кабана) содержит во вполне приемлемых условиях, а жалобы местных жителей объяснил соседскими дрязгами.

— Я ведь тоже могу на него написать. Вообще-то держать пчёл в населённом пункте нельзя. Пусть он убирает своих пчёл с территории поселения! — сказал Виталий Гурин.

По жалобе импровизированный зверинец на 18-м разъезде уже осмотрели участковый уполномоченный полиции и глава администрации Болоньского сельского поселения, к которому подчинён этот небольшой посёлок.

— Вместе с участковым мы осмотрели хозяйство. Вольер загорожен, выходов мы не видели. В вольере ходят три кабана. Медведь сидит в клетке, которая полностью закрыта. Следов животных за пределами клеток мы также не заметили. Документы на покупку медведицы, насколько я помню, хозяин предъявлял. В этом отношении сомнений нет у меня, что там всё в порядке, — прокомментировал глава Болони Олег Ларин

Зато много вопросов к Виталию Гурину накопилось у районной ветеринарной службы еще с тех пор, как базе погибли около тридцати северных оленей.

— Мы последний раз выезжали туда несколько лет назад, когда он завозил оленей, а они у него дохли, — рассказала ветеринарный врач «Амурской районной станции по борьбе с болезнями животных» Марина Горбачёва . — И с тех пор он никогда к нам не обращался. Прививки своим животным он никакие не ставил. Мы много раз пытались до хозяина дозвониться, но там или трубку не берут, или говорят, что мы не туда попали. Хотя по закону медведи ежегодно должен проходить вакцинацию от бешенства. Да и вообще, все и дикие и домашние животные по закону должны ставить на учёт.

При этом привлечь к ответственности хозяина диких животных, которые содержатся в неволе не так-то легко. Как объяснили зоозащитники, законодательство по этому поводу очень противоречиво.